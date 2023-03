Hindi News

करिअर फंडा ENGLISH से जुड़े 13 रोचक फैक्ट: 1.70 लाख शब्द हैं अंग्रेजी में…सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लेटर E

अधिकतर लोग इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया को उबाऊ मानते हैं लेकिन आज आपको आनंद मिलेगा!

कम्प्लीटेड (Completed) और फिनिश्ड (Finished) में क्या अंतर है?

इंग्लिश शब्दों Completed और Finished दोनों का अर्थ हम ‘पूर्ण’ समझते हैं, लेकिन उसमें एक अंतर है। इसे एक उदाहरण से समझें।

‘किसी महिला से शादी होने पर आप Complete अर्थात पूर्ण होते हैं या किसी अन्य महिला से शादी होने पर आप Finish अर्थात समाप्त भी हो सकते हैं।’

पहले में संपूर्णता का भाव है (complete), और दूसरे में खत्म हो जाने का (Finished)। और हां, ये बात पुरुषों पर भी लागू होती है!

करिअर फंडा में स्वागत!

तो आज हम देखेंगे ग्रामर और इंग्लिश के कुछ मजेदार तथ्य।

13 तथ्य जो आपको पता होने चाहिए

1) कुल शब्द - इंग्लिश भाषा में कुल लगभग 1,70,000 शब्द हैं, और ये विश्व की एक अति-समृद्ध भाषा है। सामान्य लोग इसमें से 15 से 20 हजार ही इस्तेमाल कर पाते हैं।

2) विभिन्न भाषाओं के शब्द - इंग्लिश ने कई अलग-अलग भाषाओं से शब्द उधार लिए हैं, जिनमें फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और जर्मन शामिल हैं। वास्तव में, इंग्लिश के 60% से अधिक शब्दों की जड़ें लैटिन और ग्रीक में हैं।

3) सबसे लंबा शब्द - इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा शब्द जो अनेकों डिक्शनरी में मिलता है, और जिसका कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, वो है pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis है।

ये एक प्रकार की फेफड़ों की बीमारी है जो सिलिका युक्त सूक्ष्म धूल कणों के कारण होती है। इस शब्द में कुल 45 अक्षर हैं और रोजमर्रा की बातचीत में इसका इस्तेमाल कम होता है।

4) सबसे छोटा शब्द - 'a' अर्थात एक इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा शब्द है।

5) सबसे आम लेटर (वर्ण) - अंग्रेजी भाषा में सबसे आम उपयोग में आने वाला वर्ण ‘e’ है। यह कुल इंग्लिश शब्दों के लगभग 11% में दिखाई देता है। सबसे कम उपयोग में आने वाला वर्ण 'z' है।

6) सबसे लम्बा और छोटा वाक्य - जहां एक ओर सबसे लम्बे वाक्यों के लिए कई वाक्य दावा करते हैं लेकिन अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा वाक्य निर्विवादित रूप से ‘I am.’ है। इसमें केवल दो शब्द हैं और यह ग्रामेटिकली भी सही है।

7) ऑक्सफोर्ड कॉमा (अल्पविराम) - ऑक्सफोर्ड कॉमा तीन या अधिक वस्तुओं की सूची में ‘and’ संयोजन से पहले उपयोग किया जाने वाला कॉमा है। इसे सीरियल कॉमा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसके उपयोग पर बहस हो रही है, यह अक्सर किसी वाक्य को अधिक स्पष्ट कर सकता है।

उदाहरण के लिए, ‘I had eggs, toast, and orange juice for breakfast.’ ‘I had eggs, toast and orange juice for breakfast.’ की तुलना में स्पष्ट है।

8) डबल नेगेटिव - कुछ भाषाओं में, डबल नेगेटिव का पॉजिटिव अर्थ निकलता है, लेकिन अंग्रेजी में, यह एक नेगेटिव ही बनाता है। उदाहरण के लिए, ‘I don't have nothing.’ का अर्थ हिंदी में हम ‘मेरे पास कुछ है’ ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ है ‘I really don’t have anything.’ होगा।

9) ‘Octopus’ का बहुवचन (प्ल्युरल फॉर्म) - ‘Octopus’ का बहुवचन ‘Octopi’ नहीं होता जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं। सही बहुवचन ‘octopuses’ या ‘octopodes’ (ग्रीक प्ल्युरल फॉर्म) है।

10) सबसे अधिक परिभाषाओं वाला शब्द - अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक परिभाषा वाला शब्द ‘Set (सेट)’ है। इसके 430 से अधिक अलग-अलग अर्थ हैं। उदाहरण के लिए - Jell sets, Sun sets in the West, Set the time, Film-set is ready, Badger live in a sett, set apart, set off, set back, set up for life इत्यादि।

11) ‘Affect (प्रभावित)’ और ‘Effect (प्रभाव)’ के बीच का अंतर - बहुत से लोग ‘Affect (प्रभावित)’ और ‘Effect (प्रभाव)’ में कन्फ्यूज़ होते हैं।

‘Affect (प्रभावित)’ एक क्रिया (Verb) है जिसका अर्थ है किसी चीज को प्रभावित करना या बदलना, जबकि ‘Effect (प्रभाव)’ एक संज्ञा (Noun) है जो किसी चीज के परिणाम को संदर्भित करता है।

उदाहरण के लिए, ‘The rain affected my mood’ और ‘The effect of the rain was a flooded street.’

12) होमोफोन्स - होमोफोन ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग-अलग होती है। उदाहरण – meat & meet, blew & blue, break & brake, sole & soul.

13) ऑक्जिमोरोन - शब्द ‘oxymoron (अर्थ विरोधाभासी शब्द)’ स्वयं oxymoron का एक उदाहरण है, क्योंकि यह दो विरोधाभासी शब्दों (oxy = sharp, moron = dull) को जोड़ता है।

उम्मीद करता हूं आपने एन्जॉय किया होगा!

आज का करिअर फंडा यह है कि अंग्रेजी और ग्रामर को हंसते-खेलते पढ़ने से हम इसे आसान बना सकते हैं।

कर के दिखाएंगे!

