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किसान आंदोलन की सरकारी घेराबंदी:संयुक्त किसान मोर्चा का टि्वटर अकाउंट बंद; सिंघु , टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कें खोदी गईं, नुकीले सरिये लगाए गए

नई दिल्लीएक घंटा पहलेलेखक: पूनम कौशल
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टीकरी बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेड लगाई गई है। इसके साथ ही कंक्रीट स्लैब और नुकीली तारें बिछाई गई हैं। - Dainik Bhaskar
टीकरी बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेड लगाई गई है। इसके साथ ही कंक्रीट स्लैब और नुकीली तारें बिछाई गई हैं।

26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के घटनाक्रम में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस पहले ही बंद कर दी गई थी। इसी बीच, सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के टि्वटर अकाउंट को भी ब्लाक कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि मोर्चा के ट्विटर अकाउंट के साथ तमाम किसान नेताओं के भी अकाउंट्स या तो ब्लाक कर दिए गए हैं या सस्पेंड कर दिए गए हैं।

किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट के संचालक बलजीत सिंह ने भास्कर से बताया कि ये कार्रवाई सोमवार दोपहर ढाई बजे के करीब हुई है। बलजीत के मुताबिक, किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंट बड़ी संख्या में बंद किए गए हैं। बलजीत कहते हैं, 'हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए किसानों से जुड़े मुद्दे रोजाना ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। ये हमारी आवाज को दबाने की कोशिश है।' वहीं, इस मामले को लेकर ट्विटर ने कहा है कि कानूनी जरूरतों के तहत इन अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित किया जा रहा है।

बॉर्डर पर नुकीले सरिए और कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई

पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कें खोद डाली है। इसकी वजह से अब इस पार से उस पार जाना लगभग नामुमकिन हो गया है।
पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कें खोद डाली है। इसकी वजह से अब इस पार से उस पार जाना लगभग नामुमकिन हो गया है।

गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेड लगाई गई है। इसके साथ ही कंक्रीट स्लैब और नुकीली तारें बिछाई गई हैं। गाजीपुर की तरफ से नेशनल हाइवे-9 को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब दिल्ली की तरफ से प्रदर्शनस्थल पर सीधे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। कुछ प्रदर्शनकारी किनारे से होकर जा रहे थे, वहां से भी अब जेसीबी से खुदाई कर दी गई है। टीकरी बॉर्डर भी पर नुकीले सरियों के बिछाए जाने के बाद से बैरिकेड के इस पार से उस पार जाना अब मुमकिन नहीं है।

आंदोलन स्थल पर मौजूद नवकिरण नट कहती हैं, 'इन इंतजामों से लोगों में डर फैल रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार क्या संदेश देना चाहती है? इस तरह की किलेबंदी के पीछे सरकार की क्या योजना है? आने वाले दिनों में किसानों और मोर्चे पर यदि कोई हमला होता है तो क्या ये उसकी तैयारी है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।'

आंदोलन में आए साहिल जीत सिंह ने कहा, 'पुलिस बैरिकेड के उस तरफ बहुत कुछ कर रही है, हमें दिल्ली जाना ही नहीं है। हम बस यहां अपने मोर्चे को संभाले रखना चाहते हैं। लेकिन, पुलिस का इस तरह से नुकीले सरिया बिछाना बिलकुल गलत है। इसकी वजह से आपात स्थिति में भी वाहन उस तरफ नहीं जा पाएंगे। मेडिकल वाहन भी रुक जाएंगे। पुलिस का ऐसा करना हमारी समझ से परे है।' टीकरी बॉर्डर पर मौजूद एक प्रदर्शनकारी गुरजीत ने कहा, 'पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर सड़क को खोदा है, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। कई जेसीबी मशीनों से खुदाई की गई है।'

तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। ट्रैक्टर परेड के बाद से पुलिस ने सिंघु, टीकरी और गाजीपुर तीनों ही बॉर्डरों पर भारी बैरिकेडिंग की है।
तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। ट्रैक्टर परेड के बाद से पुलिस ने सिंघु, टीकरी और गाजीपुर तीनों ही बॉर्डरों पर भारी बैरिकेडिंग की है।

सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं जिसकी वजह से असमंजस का माहौल भी है। लोगों तक पूरी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही है। नवकिरण कहती हैं, 'सही जानकारियों के अभाव में कई तरह की अफवाह भी फैल सकती हैं जिससे आंदोलन कमजोर हो सकता है। इंटरनेट तुरंत बहाल होना चाहिए।'

पुलिस का कहना 26 जनवरी से सीख लेकर ऐसा कर रहे हैं

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भारी बैरिकेडिंग और तारबंदी के साथ सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 26 जनवरी के घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखा है, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शन सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित रहे।

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