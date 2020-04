दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 12:18 PM IST

श्रीनगर. ये गुलमर्ग, यही कश्मीर है, वह जगह जिसने मुझे बनाया, जो कुछ भी मैं आज हूं। हमारे खानदान का कश्मीर की मिट्‌टी से रिश्ता है। मैं ताउम्र कश्मीर से प्यार करता रहूंगा और इसका कर्जदार भी रहूंगा। 2011 में 23 साल बाद जब ऋषि कश्मीर गए तो उन्होंने यही बात कही थी।



ऋषि का कहना था - ‘मैंने फैसला किया है कश्मीर की उन सब जगहों पर जाने का जहां मेरे पिता ने मेरी पहली फिल्म की शूटिंग की थी। यूं तो मैं नॉस्टैल्जिक ट्रिप से नफरत करता हूं, क्योंकि पीछे देखने का वक्त कहां मिलता है? लेकिन ये यात्रा खास है।'



ऋषि कपूर की मौत की खबर आई तो सोशल मीडिया जिस बात से पट गया वह ये थी कि लोगों के बचपन की पहली फिल्म बॉबी है और ऋषि कपूर रोमांस का पहला एहसास दिलानेवाले हीरो। इनमें 1970-80 के दशक में पैदा हुए लोग ज्यादा थे। ऐसा कहनेवालों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं।

From Bobby to Karz to Zamane Ko Dikhana Hai, your movies & some of the dialogues have been such an integral part of my childhood. You made a little hut in Gulmarg an iconic place with one song. Farewell @chintskap & thankyou for the memories. #riprishikapoor

ऋषि को याद करते बॉबी सबसे पहले याद आती है। उनकी इस पहली फिल्म जिसकी शूटिंग कश्मीर में हुई थी। पिता राज कपूर उसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म के नाम पर गुलमर्ग और पहलगाम में एक हट आज भी है। उनकी यह फिल्म कश्मीर के इकलौते सिनेमा हॉल पैलेडियम में कई हफ्ते चली थी।

कपूर खानदान का कश्मीर कनेक्शन खास है। ऋषि पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर की परंपराओं को भाईयों, बेटे-भतीजियों के बीच बखूबी ले जानेवाले सेतू थे ऋषि। 1972 से 1988 के बीच ऋषि कपूर ने कश्मीर में 15 फिल्मों की शूटिंग की।



ऋषि के दादा पृथ्वीराज कपूर 1940 में अपने थियेटर ग्रुप के साथ दो महीने के लिए कश्मीर गए थे। राजकपूर पहले फिल्ममेकर थे जिन्होंने कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग शुरू की। बरसात फिल्म की शूटिंग के वक्त पैसों की कमी थी और पूरे क्रू को ले जाना मुमकिन नहीं था इसलिए वह सिर्फ कैमरामेन जय मिस्त्री के साथ अकेले चले गए थे। शम्मी कपूर और शशि कपूर का कश्मीर कनेक्शन सब जानते हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग भी कश्मीर में हुई है।



लार्जर देन लाइफ फिल्में और फिर फिल्मी परदे के बाहर हर मसले पर राय रखनेवाले बॉलीवुड के यह बेबाक कपूर हर खांचे में अपनी छाप छोड़ते थे। कश्मीर मसले पर नवंबर 2017 में उन्होंने फारूख अब्दुल्ला को जवाब देते हुए एक ट्वीट किया था जिस पर काफी विवाद भी हुआ। वह ट्वीट था - फारूख अब्दुल्ला जी, सलाम, मैं आपसे सहमत हूं, सर। जम्मू कश्मीर हमारा है और पीओके उनका। इसी तरीके से हम अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। स्वीकार करें। मैं 65 साल का हूं और मरने से पहले पाकिस्तान देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अपनी जड़ें देखें। बस करवा दीजिए, जय माता दी।

Farooq Abdhulla ji, Salaam! Totally agree with you,sir. J&K is ours, and PoK is theirs. This is the only way we can solve our problem. Accept it, I am 65 years old and I want to see Pakistan before I die. I want my children to see their roots. Bas karva Dijiye. Jai Mata Di !