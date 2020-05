नई दिल्ली. रात के 11 बजे हैं। दिल्ली का कालकाजी इलाका सन्नाटे में डूबने लगा है। सड़कें खाली हो चुकी हैं और गलियां सुनसान। कुछ देर पहले तक जो इकलौता ढाबा यहां खुला था, उस पर भी अब ताला लटक गया है। एक अंधेरी गली में सिगरेट पीते तीन लड़के पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही अलग-अलग दिशाओं में ओझल हो गए।

चौतरफा फैले सन्नाटे को अपने सायरन से तोड़ती दिल्ली पुलिस की यह गाड़ी ईआरवी कहलाती है। ईआरवी यानी ‘इमर्जेन्सी रेस्पॉन्स व्हीकल।’ ये दिल्ली पुलिस की सबसे मुस्तैद सेवाओं में गिनी जाती है। कोई भी घटना या अपराध होने पर दिल्ली पुलिस की जो टीम सबसे पहले मौके पर पहुंचती है और आधिकारिक कार्रवाई की शुरुआत करती है, वह ईआरवी ही होती है। इनमें हर वक्त ड्राइवर के अलावा एक एएसआई यानी सहायक उपनिरीक्षक और एक कॉन्स्टेबल मौजूद होते हैं।

गाड़ी में तीन सुरक्षा कवच, तीन हेलेमट, दो लाठी, एक वायरलेस सेट, एक माइक और करीब तीस मीटर लंबी एक मोटी-सी रस्सी भी रखी होती है। यह रस्सी इसलिए कि आपात स्थिति में अगर किसी इलाके की घेराबंदी करके उसे सील करना हो तो बाकी संसाधनों के पहुंचने तक इस रस्सी से यह काम किया जा सके। इसके अलावा ईआरवी में तैनात एएसआई के पास अपनी सर्विस पिस्टल और कॉन्स्टेबल के पास तीस राउंड वाली एमपी-5 सब मशीन गन भी रहती हैं।

आपात स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के साथ ही लगातार इलाके में गश्त करते रहना भी ईआरवी का मुख्य काम है। सुबह के आठ बजे से रात के आठ बजे तक एक टीम यह जिम्मेदारी निभाती है और रात के आठ बजने पर दूसरी टीम आकर यह मोर्चा अगली सुबह तक के लिए संभाल लेती है।

कालकाजी इलाके में घूम रही इस ईआरवी में आज एएसआई प्रकाश तंवर अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। यह गाड़ी एल्लार बीजू चला रहे हैं जो मूलतः केरल के रहने वाले हैं और पीछे बंदूक लिए कॉन्स्टेबल रमेश मालिक बैठे हैं जो करीब 18 साल फौज में नौकरी करने के बाद दिल्ली पुलिस में शामिल हुए हैं।बीते तीन घंटों में इन लोगों ने अपने थाना क्षेत्र के लगभग चप्पे-चप्पे में गश्त का एक राउंड पूरा कर लिया है।

एएसआई प्रकाश तंवर बताते हैं कि लॉकडाउन के चलते इन दिनों पूरा इलाका सील किया गया है। ऐसे में सिर्फ तीन रास्ते हैं जहां से कोई भी व्यक्ति कालकाजी थाना क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और इन तीनों जगहों पर उनकी पिकेट (बैरिकेट) लगी हुई हैं जहां उनके साथी तैनात हैं। ऐसी ही एक पिकेट पर पुलिस वाले आती-जाती हर गाड़ी की जांच कर रहे हैं। गाड़ियों में बैठे लोगों के पहचान पत्र और मूवमेंट पास जांचने के लिए उनके पास एक विशेष यंत्र है जिसे आईआईटी के छात्रों ने बनाया है।

सड़क पर तैनात दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इन दिनों ईआरवी को सौंपी गई है। लिहाजा प्रकाश तंवर जब अपनी ईआरवी के साथ पारस चौक पहुंचते हैं तो यहां तैनात सिपाहियों को गाड़ी से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स निकाल कर देने के बाद ही आगे बढ़ते हैं।

लगभग पूरे थाना क्षेत्र में गश्त का एक चक्कर पूरा करने के बाद गाड़ी कुछ देर सुस्ताने के लिए ठहरी है। प्रकाश तंवर अपने साथियों से चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए 35 साल हो चुके हैं लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। उन्होंने दिल्ली को मंडल आंदोलन के दौरान जलते देखा है, बम धमाकों से उजड़ते देखा है और दंगों में टूटते भी देखा है लेकिन इस कदर सहमे हुए और खामोश कभी नहीं देखा जैसा वो इन दिनों देख रहे हैं।

इन बातों में अपना अनुभव शामिल करते हुए कॉन्स्टेबल रमेश कहते हैं, ‘मैंने 18 साल से ऊपर फौज में नौकरी की। इस दौरान कश्मीर तक में तैनात रहा और कई बार आतंकवादियों से आमने-सामने की मुठभेड़ भी हुई। लेकिन वहां हमें दुश्मन सामने दिखाई तो पड़ता था। इस महामारी में तो दुश्मन दिखता ही नहीं और ये पता तक नहीं चलता कि कौन उसका शिकार हो गया है।’

दिल्ली पुलिस के सौ से ज्यादा जवान अब तक कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं और एक जवान की तो मौत भी हो चुकी है। लेकिन विभाग के तमाम लोग पूरी मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रकाश और उनके साथी बताते हैं कि विभाग की ओर से भी इन दिनों उन्हें जैसा सहयोग और सुविधाएं मिल रही हैं, वह गजब है। न सिर्फ संक्रमण से बचने के लिए जरूरी चीजें बल्कि कई तरह के इम्यूनिटी बूस्टर भी विभाग इन लोगों को दे रहा है।

A member of our family, Ct. Amit made the greatest sacrifice in the fight against COVID. We pay our homage to this great warrior. 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/VeD9jOibLS