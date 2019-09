Dainik Bhaskar Sep 12, 2019, 04:22 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल में वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म होने की घोषणा सीएम केजरीवाल ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए की। इसका मतलब अब किसी भी मरीज को अलग से प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वीआईपी कल्चर खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसकी वजह से अब किसी को भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में प्राइवेट रूम की सुविधा नहीं मिलेगी।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी नागरिकों को एक जैसी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित की जाएगी। वैसे दिल्ली सरकार के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में वर्ष 2015-16 में ही प्राइवेट रूम की व्यवस्था सरकारी आदेश से खत्म कर दी गई थी। जिसके बाद एलएनजेपी अस्पताल में प्राइवेट रूम सिर्फ गंभीर मरीजों को आवंटित किए जाते हैं।

फिलहाल प्राइवेट रूम की सर्विस सिर्फ जीबी पंत अस्पताल में उपलब्ध है। यहां प्राइवेट रूम का एक दिन का किराया करीब 1200 रुपए है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन प्राइवेट रूम के आवंटन में अस्पताल स्टाफ को प्राथमिकता दी जाती है और पैसा नहीं लिया जाता है। बता दें दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 13,899 बढ़ाने का निर्णय लिया है। अभी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 11,353 बिस्तर हैं।

I have directed the Health Dept to end VIP culture in govt hospitals. No more private rooms for VIPs



All citizens will get equal treatment, but it will be of the best quality. https://t.co/oeBQUV3kKJ