Dainik Bhaskar Feb 12, 2020, 05:53 AM IST

नई दिल्ली . महरौली विधानसभा से जीते आप विधायक नरेश यादव के काफिले पर मंगलवार रात करीब 11 बजे फायरिंग हुई। घटना में नरेश यादव बाल-बाल बच गए। लेकिन, एक समर्थक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना किशनगढ़ इलाके में एक रेड लाइट पर हुई। जब नरेश यादव मंदिर से दर्शन करने लौट रहे थे, तभी एक युवक ने पीछे से आकर 2 राउंड फायरिंग की।

Delhi: Delhi: Shots fired at the convoy of Naresh Yadav, Aam Aadmi Party (AAP) MLA from Mehrauli on Aruna Asaf Ali Marg, last night. One party volunteer lost his life while another has been injured in the incident. pic.twitter.com/UREQkDVEkB