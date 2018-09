29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके दो साल पूरे होने पर केंद्र सरकार 'पराक्रम पर्व' मना रही है। निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को इंडिया गेट पर 'पराक्रम पर्व' का उद्घाटन किया था। वहीं, भाजपा ने शनिवार को ट्वीट कर एक वीडियो भी शेयर किया है।

We salute the unmatched valour of our brave soldiers who conducted Surgical Strikes. #ParakramParv pic.twitter.com/KaeqIEJEDH