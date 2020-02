Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 12:16 PM IST

एजुकेशन डेस्क. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्ररी एजुकेशन (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शनिवार 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 10वीं की फूड प्रोडक्शन और हेल्थ केयर की परीक्षा के साथ शुरू हुई यह परीक्षा 20 मार्च तक चलेंगी, वहीं सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च तक चलेंगी। इस प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से परीक्षा के लिए दो घंटे का समय दिया गया था। इस साल 10वीं कक्षा के 18.89 लाख स्टूडेंट्स और 12वीं कक्षा के 12.06 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं

शनिवार को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे तनावमुक्त होकर खुशनुमा माहौल के साथ एग्जाम दें। इसके अलावा पीएम मोदी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स को ‘एक्जाम वॉरियर’भी कहा। साथ ही कहा कि महीनों के कठिन मेहनत और तैयारी का निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट आयेगा।

As the CBSE Class X and XII exams commence today, best wishes to all young Exam Warriors, their parents and teachers. I urge my young friends to appear for the exams in a happy and stress-free manner. Months of hardwork and preparation will surely lead to great things!