Dainik Bhaskar Feb 25, 2020, 10:15 AM IST

एजुकेशन डेस्क. राजधानी दिल्ली में सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच सोमवार को उत्तर- पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा का ज्यादा असर खजूरी, चांदबाग, मुस्तफाबाद, मौजपुर, बाबरपुर, जाफराबाद क्षेत्र में देखने को मिला। ऐसे में हिंसा की वजह से इन इलाकों में जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्वी दिल्‍ली के सभी स्कूलों की परीक्षा रद्द कर दी है। इसके साथ ही जितने भी स्‍कूल हैं, वहां बोर्ड के साथ ही अन्‍य कक्षाओं की परीक्षा टाल दी गई है। इस बारे में दिल्ली के डिप्‍टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी।

बच्‍चों ने भय के माहौल में दी परीक्षा

सोमवार को हुई हिंसा के बीच 12वीं के स्टूडेंट्स की शारीरिक शिक्षा और 10वीं के बच्चों की ऊर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगू, मराठी और अन्य भाषाओं की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह तो हालात सामान्य रहे, लेकिन दोपहर बाद स्थिति बिगड़ने पर शिक्षकों, छात्रों और परिजनों में डर का माहौल देखने को मिला।

सीबीएसई ने किया ट्वीट

हालांकि, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्ररी एजुकेशन (सीबीएसई) ने परीक्षा को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। सीबीएसई ने कहा कि इन परीक्षाओं का सुचारू रूप से आयोजन किया गया। देर रात ट्वीट कर सीबीएसई ने जानकारी दी कि मंगलवार को दिल्ली के पश्चिमी भाग में 18 सेंटर्स में चार व्यावसायिक विषयों की सिर्फ 12वीं की परीक्षाएं हैं। मंगलवार को होने वाली परीक्षा में दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में कोई एग्जाम सेंटर नहीं हैं। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली में बने गंभीर हालातों के मद्देनजर हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई है। पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं के बिना किसी रूकावट के आयोजन का आश्वासन दिया है। हमारी परीक्षाएं निर्धारित समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होंगी।

# examtime: exams tomorrow only in western Delhi at 18 centres. No change in CBSE exams scheduled for tomorrow as there are no centres in rest of Delhi.