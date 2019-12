पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैदराबाद दुष्कर्म केस के चारों आरोपी

ज्वाला गुट्टा ने पूछा क्या इससे भविष्य के बलात्कारियों पर रोक लगेगी?

खेल डेस्क. हैदराबाद दुष्कर्म मामले के चारों आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद खेल जगत की प्रमुख हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साइना नेहवाल, हरभजन सिंह, गीता फोगाट, बबीता फोगाट जैसे खिलाड़ियों ने ट्वीट करते हुए इस एनकाउंटर को लेकर खुशी जताई और हैदराबाद पुलिस को शाबासी दी। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इससे भविष्य के बलात्कारी रूक जाएंगे।

शटलर साइना नेहवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बहुत बढ़िया काम हैदराबाद पुलिस... हम आपको सलाम करते हैं।' पूर्व निशानेबाज और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखा, 'मैं हैदराबाद पुलिस और उसके नेतृत्वकर्ताओ जिन्होंने पुलिस को पुलिस की तरह काम करने की अनुमति दी, उन्हें बधाई देता हूं। इस बात का पता सभी को चलने दें कि ये वो देश है, जहां अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी रहेगी। (दिखावटी तौर पर नैतिक लोगों के लिए खंडन- पुलिस ने आत्मरक्षा में तेजी से काम किया)'

ज्वाला गुट्टा ने पूछा- क्या इससे रेपिस्ट रूक जाएंगे?

हालांकि एक अन्य शटलर ज्वाला गुट्टा हैदराबाद पुलिस के इस कदम से खुश नहीं दिखीं और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'क्या इससे भविष्य के बलात्कारी रूक जाएंगे? साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सामाजिक स्तर का ध्यान रखे बिना दुष्कर्म के हर आरोपी के साथ इसी तरह का व्यवहार होगा...?'

हरभजन ने लिखा- वेलडन पुलिस

वहीं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, 'वेलडन तेलंगाना सरकार और पुलिस ये दिखाने के लिए कि इसे कैसे किया जाता है, भविष्य में कभी किसी को ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। #भारत को सुरक्षित बनाएं'

फोगाट बहनों ने भी तारीफ की

गीता फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हैवानों का एनकाउंटर'। बबीता फोगाट ने एक के बाद एक तीन ट्वीट करते हुए इस कार्रवाई पर खुशी जताई। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'सुबह उठते ही सबसे पहले आज जो खबर मिली उस खबर से दिल को बड़ा सुकून मिला! हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया पुलिस ने बड़ा ही साहसिक निर्णय लिया है और मैं पुलिस के इस निर्णय के साथ हूं'। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'हैदराबाद पुलिस के इस निर्णय से आज पूरा देश खुशी मना रहा है ! देश की महिलाओं में आज एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा का उदय हुआ है'। वहीं तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'ठोक दिया ठीक किया'

रेसलर योगेश्वर दत्त ने आरोपियों के मारे जाने पर खुशी जताते हुए लिखा, 'सुप्रभात! आज सुबह-सुबह दिल को सुकून पहुंचाने वाली खबर मिली। हैदराबाद में यह एनकाउंटर हमारे कानून के रक्षकों की समाज के राक्षसों पर शानदार विजय है। पुलिस विभाग को कोटि-कोटि नमन। निर्णय का तरीका चाहे जो रहा हो परंतु इसमें लिया गया समय काबिले-तारीफ है। #Encounter #EncounterNight'