दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 10:42 AM IST

एजुकेशन डेस्क. देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पहली से लेकर आठवीं तक की सभी कक्षाओं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि पहली से लेकर आठवीं तक के सभी स्टूडेंट्स बिना पेपर दिए ही अगली कक्षा में जाएंगे। जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल के बाद कराई जाएंगी।

Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad: All exams from class 1 to 8 are cancelled, all students to be promoted to next classes without exam. #Coronavirus (file pic) pic.twitter.com/yIMn4cl399