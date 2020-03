दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 11:47 AM IST

एजुकेशन डेस्क. देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय सभी परीक्षाएं रद्द करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को एचआरडी मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुरक्षा इससे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर बन रहे हालातों के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सभी शिक्षा नियामकों और सीबीएसई को सभी परीक्षाओं को रद्द करने और पेपर के मूल्यांकन को रोकने का निर्देश जारी किया है।। इसी चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और सीबीएसई ने भी अपनी परीक्षाएं 31 मार्च तक रद्द करने का फैसला लिया है।

जेईई मेन 2020 अप्रैल परीक्षा रद्द

एनटीए ने इंजीनियर‍िंग में प्रवेश दिलाने वाली जेईई 2020 अप्रैल परीक्षा के एडमिट कार्ड की जारी करने की तारीख स्थगित कर दी है। इसके साथ ही परीक्षा के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। इससे पहले जेईई मेंस की परीक्षा 5, 7, 9, 11 अप्रैल 2020 को होनी तय थी। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि, 'जेईई मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद नई डेट की घोषणा 31 मार्च को की जाएगी। एडमिट कार्ड एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे।

सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित

सीबीएसई ने भी बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं की आगामी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इससे सीबीएसई अजमेर रीजन के अधीन आने वाले राजस्थान और मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ लाख पंजीकृत स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे हैं। साथ ही सीबीएसई ने यह भी कहा कि नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 24 मार्च को खत्म होंगी, वही 12वीं की 3 अप्रैल को समाप्त होंगी। हालांकि बोर्ड के आला अधिकारियों ने साफ कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए परीक्षा केंद्रों पर माकूल बंदोबस्त किए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर सेनिटाइजर के साथ ही हैंडवाश की सुविधा दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों को मास्क पहनने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन परीक्षा को स्थगित करने के सरकार के फैसले का पालन किया जा रहा है।

आईसीएसई ने टाली 19 से 31 तक की परीक्षाएं

कोरेनावायरस के चलते आईसीएसई बोर्ड ने भी 19 से 31 मार्च तक होने वाली अपनी सभी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। इस बारे में बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी है। बोर्ड ने जानकारी दी कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण से बचाव के मद्देनजर 19 से 31 मार्च तक होने वाली आईसीएसई और आईएससी की सभी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। साथ बोर्ड ने यह भी जानकारी दी कि परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।

Council for the Indian School Certificate Examinations (ICSE) postpones class 10th and 12th exams in view of #Coronavirus. Revised dates to be announced later. pic.twitter.com/sRruEUlB6S