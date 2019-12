कम से कम 15 साल की आयु वाला आवेदक कर सकता है आवेदन

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए

Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 07:42 PM IST

एजुकेशन डेस्क. मध्य रेल की रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी) ने विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिस के 2562 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उचित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 22 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास और आईटीआई अप्रेंटिस कोर्स सर्टिफिकेट है।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की प्रारंभिक तिथि- 23 दिसंबर 2019 (सुबह 11 बजे से)

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 22 जनवरी 2020 (शाम 5 बजे तक)

आयुसीमा (1 जनवरी 2020)

न्यूनतम आयु- 15 साल

अधिकतम आयु- 24 साल

अधिकतम आयुसीमा में छूट

एससी/एसटी उम्मीदवार- 5 साल

ओबीसी उम्मीदवार- 3 साल

दिव्यांग उम्मीदवार- 10 साल

उम्मीदवार की जन्मतिथि इन तारीखों के बीच हो

अनारक्षित- 01/01/1996 से 01/01/2005 के बीच

एससी- 01/01/1991 से 01/01/2005 के बीच

एसटी- 01/01/1991 से 01/01/2005 के बीच

ओबीसी- 01/01/1993 से 01/01/2005 के बीच

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

50% अंकों के साथ दसवीं परीक्षा उत्तीण की हो साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी।

आवेदन शुल्क राशि

एससी/एसटी/दिव्यांग/महिला उम्मीदवार- कुछ नहीं

अनारक्षित वर्ग- 100 रु

जॉब लोकेशन- मुंबई, महाराष्ट्र

चयन प्रक्रिया

दसवीं और आईटीआई के नंबरों के आधार पर तैयार की गई मैरिट लिस्ट के आधार पर उचित उम्मीदवार का चयन होगा।

इन क्लस्टर्स के लिए निकली भर्तियां

क्लस्टर यूनिट्स मुंबई कैरिज एंड वेगन (कोचिंग) वाडी बंडर, मुंबई कल्याण डीजल शेड कुर्ला डीजल शेड Sr.DEE (TRS)कल्याण Sr.DEE (TRS)कुर्ला परेल वर्कशॉप माटुंगा वर्कशॉप S&T वर्कशॉप, बायकुला भुसावल कैरिज एंड वेगन डिपो इलेक्ट्रिक लोको शेड, भुसावल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप, भुसावल मनमाड़ वर्कशॉप TMW नासिक रोड पुणे कैरिज एंड वेगन डिपो डीजल लोको शेड नागपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड, अजनी कैरिज एंड वेगन डिपो सोलापुर कैरिज एंड वेगन डिपो कुर्दुवाडी वर्कशॉप

(इन सभी क्लस्टर्स के अंतर्गत आने वाली इन यूनिट्स में अलग-अलग ट्रेड्स जैसे कैरिज एंड वेगन (कोचिंग), फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, लेबोरेट्री असिस्टेंट, वेल्डर (गैस एंड इलेक्ट्रिक), शीट मेटल वर्कर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, विंडर (आर्माच्योर) और अन्य कई में अप्रेंटिस की भर्तियां होंगी)

आवेदन कैसे करें

स्टेप 1- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सेंट्रल रेलवे की रिक्रूटमेंट वेबसाइट www.rrccr.com पर जाना होगा।

स्टेप 2- इसके बाद होमपेज पर Online application for Engagement of Apprentices under the Apprentices Act 1961 के नीचे दिए गए Click here to apply online पर क्लिक करनो होगा।

स्टेप 3- अब सामने खुले नए पेज पर खुद को रजिस्टर्ड करते हुए फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्टूमेंट्स की स्केन्ड इमेज सब्मिट करना होगी।

स्टेप 5- आवेदन शुल्क राशि का भुगतान करते हुए प्रोसेस को पूरा करना होगा।



हेल्पडेस्क नंबर- 022-67453140 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच (रविवार और पब्लिक हॉलीडे छोड़कर) या [email protected] पर मेल करते हुए भी मदद मांग सकते हैं।



महत्वपूर्ण नोट: आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए भर्ती विज्ञापन में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें।