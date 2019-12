प्रारंभिक और मुख्य भर्ती परीक्षा के जरिए होगा उम्मीदवारों का चयन

देश के 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न शहरों में होगी परीक्षा

Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 03:48 PM IST

एजुकेशन डेस्क. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'असिस्टेंट' के 926 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवश्यक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 16 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें www.rbi.org.in के वेकेंसी सेक्शन में जाना होगा। भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन देशभर में होने वाली दो भर्ती परीक्षाओं के जरिए होगा। इसके अलावा लेंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट भी होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की प्रारंभिक तिथि- 23 दिसंबर 2019

ऑनलाइन आवेदन बंद होने की अंतिम तिथि- 16 जनवरी 2020



रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 'असिस्टेंट' भर्ती 2019 के रिक्त पद

कार्यालय रिक्त पद अहमदाबाद 19 बेंगलुरु 21 भोपाल 42 भुवनेश्वर 28 चंडीगढ़ 35 चेन्नई 67 गुवाहाटी 55 हैदराबाद 25 जयपुर 37 जम्मू 13 कानपुर और लखनऊ 63 कोलकाता 11 मुंबई 419 नागपुर 13 नई दिल्ली 34 पटना 24 तिरुवनंतपुरम और कोच्चि 20 कुल 926

शैक्षणित योग्यता

50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान। साथ में स्थानीय भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने का ज्ञान।

आयुसीमा (1 दिसंबर 2019 को)

न्यूनतम आयु- 20 साल

अधिकतम आयु- 28 साल

अधिकतम आयुसीमा में छूट

वर्ग छूट एससी/एसटी 5 साल अन्य पिछड़ा वर्ग 3 साल दिव्यांग आवेदक 10 साल (सामान्य/EWS), 13 साल (ओबीसी), 15 साल (एससी/एसटी) विधवा/तलाकशुदा/कानूनन पति से अलग महिला 10 साल J&K के मूल निवासी (01/01/80 से 31/12/89 के बीच) 5 साल

आवेदन शुल्क राशि

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस- 450 रु

एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिक- 50 रु

पे-स्केल

₹ 14,650/- प्रति महीने। पे-स्केल 13150 – 750(3) – 15400 – 900(4) – 19000 – 1200(6) – 26200 – 1300(2) – 28800 –1480(3) – 33240 – 1750(1) – 34990 (20 साल) के मुताबिक।

चयन प्रक्रिया

दो चरणों में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए पूरी होगी।

आवेदन प्रक्रिया

आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर "Recruitment for the post of Assistant" लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां सबसे ऊपर "Click here for New Registration" लिखा होगा। इस पर क्लिक करते हुए आप आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नोट: आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए भर्ती विज्ञापन में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें।

RBI Assistant Examination- 2019 का भर्ती नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नए रजिस्ट्रेशन करने हेतु यहां क्लिक करें

भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें