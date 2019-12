सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियां

साइक्लोजिस्ट और स्पेशल टीचर कर सकते हैं अप्लाय

सिंगरौली कलेक्ट्रेट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मांगे गए आवेदन

Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 05:00 PM IST

एजुकेशन डेस्क. खंडवा जिले के कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोरिस्ट सहित 13 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें अलग-अलग पदों के लिए न्यूनतम 7000-20,000 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर है। वहीं सिंगरौली जिले के कलेक्टर कार्यालय में कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर(DEO)के 2 पदों पर भर्ती की जानी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। (DEO)की बेसिक सैलेरी 22,770 रुपए प्रति माह होगी। इसके लिए उम्मीदवार 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार मप्र के ऑफिशियल वेबसाइट http://www.mponline.gov.in/portal/ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की आरंभ की तिथि - 20/12/2019

आवेदन की अंतिम तिथि- 24/12/2019

Name of the Board :- कार्यालय कलेक्टर खंडवा मध्य प्रदेश

Name Of The Post :- चपरासी , चौकीदार , जनरल स्टाफ क्लर्क

कुल पद :- 13 पद

कैटेगरी :- मध्य प्रदेश कलेक्टर ऑफिस जॉब्स

एप्लीकेशन मोड :- ऑनलाइन

जॉब लोकेशन :- खंडवा

आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु 01/01/2020 तक 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए।