Dainik Bhaskar Dec 27, 2019, 05:48 PM IST

एजुकेशन डेस्क. जलवायु परिवर्तन की भयावहता को बताता शब्द 'क्लाइमेट इमरजेंसी' ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना। इस शब्द को शामिल करने का श्रेय जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। साल के सबसे प्रभावशाली शब्द की रेस में दूसरा सबसे अहम वर्ड था इको-एंजायटी। लेकिन दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन को लेकर लिखे गए क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट डेनायल जैसे शब्दों के महत्व को समझाने के लिए ऑक्सफोर्ड ने 'क्लाइमेट इमरजेंसी' शब्द को चुना।

'क्लाइमेट इमरजेंसी' शब्द ने क्यों बाजी मारी

जलवायु परिवर्तन का असर दुनियाभर में इंसान से लेकर जानवर तक पर पड़ रहा है। रिसर्च में इसके मायने बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट समिट में जलवायु परिवर्तन पर ग्रेटा थनबर्ग के उठाए गए सवालों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। शब्द गूगल ट्रेंड में शामिल हुआ और इको-एंजायटी को पीछे छोड़ा। इको-एंजायटी का मतलब है जलवायु परिवर्तन और इंसान की गतिविधि से पर्यावरण को होते नुकसान के बारे में चिंतित होना।

100 गुना ज्यादा कॉमन 'वर्ल्ड ऑफ द ईयर'

ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक, इको-एंजायटी को विशेषज्ञों ने मेंटल डिसऑर्डर में शामिल नहीं किया है लेकिन क्लाइमेट इमजरेंसी का असर युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है। ऑक्सफोर्ड कॉर्पस ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित करने के लिए 210 करोड़ शब्दों का डाटा इकट्ठा किया। शब्दों का विश्लेषण करने पर सामने आया कि पिछले साल के मुकाबले 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी शब्द 100 गुना ज्यादा कॉमन था। गूगल ट्रेंड के मुताबिक, यह शब्द बार-बार सर्चिंग में आया लेकिन मई में सर्वाधिक सर्च किया गया।

सबसे चर्चित शब्द 'चड्ढ़ी'

ऑक्सफोर्ड ने सालभर में तीन बार अक्टूबर, मार्च और जून में 1400 शब्द शामिल किए। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है शब्द चड्ढ़ी। मार्च में शामिल 650 शब्दों में यह शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ऑक्सफोर्ड ने इसे मायने समझाते हुए लिखा यह एक अंडरपेंट है। 1990 में इस शब्द की शुरुआत भारतीयों के बीच हुई शायद यह चूड़ीदार शब्द से बना है। इस शब्द के सबसे ज्यादा चर्चित होने के पीछे ब्रिटिश कॉमेडी शो गॉडेस ग्रेशियस मी को बताया गया। जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था।

आमबोल के शब्द जिसने डिक्शनरी में जगह बनाई

A notable entry in the October update to the OED is the term ‘fake news’.



Although it was popularized in 2016 during the US presidential election campaign, did you know that 'fake news' can be dated back to 1890?

(1/3) pic.twitter.com/0SnPW23FMq