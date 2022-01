अब बसपा-कांग्रेस की ABC...बस, ये बच्चों के लिए नहीं:पार्टियों के नाम के अक्षर पर छिड़ी जंग, प्रियंका की छेड़ी बहस गाली-गलौज तक पहुंची

Hindi News

अब बसपा-कांग्रेस की ABC...बस, ये बच्चों के लिए नहीं: पार्टियों के नाम के अक्षर पर छिड़ी जंग, प्रियंका की छेड़ी बहस गाली-गलौज तक पहुंची

लखनऊ एक घंटा पहले लेखक: अविनाश रावत



बसपा और कांग्रेस में अब BC की जंग छिड़ गई है। तीन दिन पहले इसकी शुरुआत B से हुई थी जो अब C तक पहुंच गई है। अगर आप एकदम से ‌इस BC की लड़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं तो आइए हम समझाते हैं। दरअसल, यूपी कांग्रेस का 23 जनवरी को किया गया एक ट्वीट इस लड़ाई का असल कारण है।

कांग्रेस ने ट्वीट किया था ‘बहन मायावती जी जिस तरह भाजपा के सुर में सुर मिला रही हैं, इसे लेकर हमने तो पहले ही कहा था कि BSP में 'B' का मतलब 'BJP' है और अब ये बात उत्तर प्रदेश के बच्चे-बच्चे को पता चल चुकी है।’ इसके जवाब में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट कर कांग्रेस के C का मतलब कन्फ्यूजन बता दिया। आकाश ने ट्वीट पर लिखा है कि ‘बच्चा बच्चा जानता है कि Congress में C का मतलब ही कन्फ्यूजन है। 3 साल हो गए, लेकिन पार्टी‌ अध्यक्ष किसे बनाए इसे लेकर कन्फ्यूजन है। प्रियंका जी चुनाव लड़ें कि नहीं इस पर कन्फ्यूजन है। यहां तो पूरी पार्टी ही बीजेपी में शामिल होने के लिए भागी जा रही है। रोकिए भाई किसी को तो रोक लीजिए’।

कांग्रेस और बसपा के ट्वीट से समझी जा सकती है अक्षरों के मतलब की लड़ाई।

‌‌BC की लड़ाई A से S तक पहुंची

ट्विटर की यह लड़ाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक बयान के बाद शुरू हुई थी। प्रियंका ने कहा था कि 6-7 महीने पहले हम सोचते थे कि उनकी मायावती की पार्टी सक्रिय नहीं है। हो सकता है कि वे चुनाव करीब आने पर मैदान में निकलें। अब मैं बहुत हैरान हूं कि चुनाव शुरू हो गया है। हम चुनाव के मैदान में हैं और वह सक्रिय नहीं दिख रही हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि वह शांत हैं। संभव है कि भाजपा सरकार दबाव बना रही हो।

प्रियंका के इस बयान के बाद यूपी कांग्रेस के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से बसपा के B मतलब भाजपा बताने वाला ट्वीट किया गया। इस एक ट्वीट के बाद बसपा के समर्थकों ने कांग्रेस के A से S तक का मतलब बताना शुरू कर दिया है।

फतेहपुर सीकरी के शहर अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व तो बचा नहीं पा रही है। जो पार्टी A कहलाती थी, आज C पर भी नहीं दिख रही हैं और बसपा को टारगेट करने कारण साफ दिख रहा है।

बसपा कार्यकर्ता ने तो कांग्रेस के पांचों अक्षर का मतलब निकाल लिया है। उसने लिखा है कि कांग्रेस में C का मतलब कन्फ्यूजन है।

C=Confusion, O=Options, N=Not, G=Getting for you, RE=REason that it's not S=Suitable for indian people, S=Sweep। एक कार्यकर्ता ने तो कांग्रेस के C मतलब चू….या तक बता दिया है।

B और C की यह लड़ाई बाकी अक्षरों का मतलब निकालने तक पहुंच गई है।

कांग्रेस मतलब भाजपा की बी टीम और RSS की जननी

बसपा से जुड़े लोग कांग्रेस के ट्वीट के जवाब में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की खबरों की कटिंग और सोशल मीडिय की पोस्ट तक शेयर की जा रही हैं। लोगों ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया है कि कांग्रेस मतलब भाजपा की बी टीम है। एक ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस की पूरी केंद्रीय टीम ही भाजपा में जा रही है। उसने कांग्रेस को आरएसएस की जननी तक बता दिया है।