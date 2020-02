Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 05:23 PM IST

नई दिल्ली. मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने कड़े मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी को हराया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और मनीष सिसोदिया की पहचान दिल्ली में इसकी दिशा और दशा को बदलने की है। जीत के बाद सिसोदिया ने कहा, मैं फिर से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर खुश हूं। बीजेपी ने नफरत की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी जो लोगों के लिए काम करती है।

Aam Aadmi Party's Manish Sisodia: I am happy to become the MLA from Patparganj assembly constituency again. BJP tried to do politics of hate but people of Delhi chose a government that works for the people. #DelhiElectionResults pic.twitter.com/sQ5UZLHHNA