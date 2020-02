Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 04:55 PM IST

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) की प्रत्याशी आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से जीत के करीब हैं। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी धरमबीर सिंह से है। कांग्रेस ने यहां से शिवानी चोपड़ा को उतारा है। यह पहला चुनाव है जिसमें आतिशी जीत के करीब हैं। इससे पहले मई में हुए लोकसभा चुनाव में वह भाजपा प्रत्याशी और क्रिकेटर गौतम गंभीर से बडे़ अंतर से चुनाव हार गई थीं। कालकाजी में कुल 1,06746 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्‍तेमाल किया और 57.44 फीसदी वोट पड़े थे। आतिशी ने 11, 300 वोटों से आगे चल रहीं हैं।

ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं आतिशी

आतिशी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्टग्रेजुएट हैं और आप के राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य रहीं हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रह चुकी हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के पीछे 38 साल की आतिशी को ही माना जाता है। कहा जाता है कि आतिशी के सुझाव पर ही मनीष सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी सरकार के कामों में अस्पतालों के साथ ही स्कूलों में हुए बदलाव का जिक्र जरूर करते हैं।

Thank you to all the people of Delhi for putting their faith in @AamAadmiParty and voting for politics of development.

In the last 5 years we have endeavoured to make Delhi’s Govt. Schools the best in the country and now we’ll make Kalkaji the best constituency in Delhi!