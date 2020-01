Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 11:50 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र करने वाले भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा को रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस भेज दिया। कपिल ने दो ट्वीट किए थे। इसमें एक में मिनी पाकिस्तान और दूसरे में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल चुनावी संदर्भ में किया था। नोटिस के मुताबिक, मिश्रा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा। नतीजे 11 फरवरी को आएंगे।

सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं

कपिल को भेजे गए नोटिस में कहा गया- मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार किसी भी प्रत्याशी को ऐसी गतिविधियो में शामिल नहीं होना चाहिए जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। मिश्रा का कृत्य इसका उल्लंघन है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। कपिल से पूछा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर से मिश्रा के ट्वीट्स पर रिपोर्ट तलब की थी।

शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान प्रायोजित

कपिल ने 23 जनवरी को एक ट्वीट किया। कहा- 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इसी दिन उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, “AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं। जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब जब देशद्रोही भारत मे पाकिस्तान खड़ा करेंगे। तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा।” उन्होंने शाहीन बाग के साथ ही चांद बाग और इंद्रलोक का भी जिक्र किया। कपिल के ये दोनों ट्वीट हिंदी में थे। इसके बाद न्यूज एजेंसी से बातचीत में भी उन्होंने यही बातें दोहराईं। कपिल 2017 के पहले ‘आप’ सरकार में मंत्री थे। पिछले साल दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया था। पिछले ही साल अगस्त में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। वे मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनके मुख्य प्रतिद्वंदी आप के वर्तमान विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी हैं।

Kapil Mishra, BJP: It's going to be India vs Pakistan on February 8 in Delhi. 'Mini Pakistans' have been created at many places in Delhi. Shaheen Bagh is being replicated at various places. Jab-jab Pakistan khada karne ki koshish hui hai, tab-tab Hindustan khada hua hai. pic.twitter.com/dwOA39u7TH