Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 07:46 PM IST

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी यानी ‘आप’ के विधायक सुरेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी। मंगलवार को सिंह ने मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भेजा। फौज में कमांडो रह चुके सुरेंद्र ने इस्तीफे की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी। वो दिल्ली कैंटोनमेंट (दिल्ली कैंट) सीट से विधायक हैं। आप ने इस सीट से सिंह का टिकट काट दिया है। सिंह अब एनसीपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे।

सुरेंद्र ने क्या लिखा

केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में सुरेंद्र ने लिखा कि वो बहुत भारी मन से पार्टी छोड़ रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने जो खत पोस्ट किया है। उसमें लिखा- मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से रिजाइन करता हूं। मुझे सभी तरह के कार्यभार से मुक्त किया जाए। खास बात ये है कि सिंह काफी पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर चुके थे। कैंट क्षेत्र में उनके कई पोस्टर भी नजर आते हैं। इनमें उन्होंने खुद को आप प्रत्याशी घोषित किया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सिंह अब एनसीपी के टिकट पर कैंट इलाके से ही चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया।

वीरेंद्र कादियान को टिकट

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन था। इसी दिन सुरेंद्र ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। आप ने कैंट सीट से वीरेंद्र सिंह कादियान को टिकट दिया है। 14 जनवरी को आप ने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। इस सूची में कमांडो का नाम नहीं था। इसके बाद से ही वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को परिणाम आएंगे।

Former Aam Aadmi Party leader and Former NSG Commando Surender Singh: I am fighting elections on NCP ticket. I got offer to fight elections from all parties but I chose NCP. I will reveal more information tomorrow. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/2NU7HbzmOj