Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 01:08 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगा रही है। भाजपा को जरूर 10+ सीटों का फायदा होता दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पांच साल पहले जैसी ही 'जीरो बटे सन्नाटा' वाली है। पार्टी लगातार दूसरी बार दिल्ली में जीरो पर ऑउट होती दिख रही है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर माहौल बना हुआ है। लोग इसे भारत vs न्यूजीलैंड मैच में केएल राहुल vs राहुल गांधी की तुलना करके कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक राहुल ने 100 बनाकर नॉट ऑउट रहा और एक राहुल फिर से 0 पर ऑउट हो गया।'

Rahul Gandhi calculating the number seats he won in Delhi. #DelhiResults pic.twitter.com/kYrRnwRysb

सोशल मीडिया की झलकियां

मजेदार मीम्स >>

Congress MLA candidate trying to find a seat with AAP and BJP #DelhiResults pic.twitter.com/lbSZ1Vls7T