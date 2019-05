Dainik Bhaskar May 25, 2019, 04:19 PM IST

सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी

ट्विटर यूजर्स ने कहा- भाजपा के सपने साकार करने में कांग्रेस अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका

नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन, बाकी सदस्यों ने इसे ठुकरा दिया। इसी दौरान ट्विटर पर # कांग्रेस बचाओ- राहुल हटाओ ट्रेंड करता रहा। यूजर्स ने कांग्रेस अध्यक्ष पर व्यंग्य किए और कुछ मीम्स भी शेयर किए।

आपके साथ न्याय होगा

एक यूजर श्रद्धा सिंह ने लिखा, “आखिर लोगों को हो क्या गया है। कांग्रेस बचाओ-राहुल हटाओ क्यों ट्रेंड कर रहा है। राहुल जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भाजपा आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी।”

What has happened to people ??



#CongBachaoRahulHatao Trending?



Rahul Gandhi ji, we assure you that the BJP will not let injustice happen to you.😂 pic.twitter.com/U6IvtaSy2X — Shraddha singh (@shraddha_singh7) May 25, 2019

मन्नाभाई के संवाद के जरिए तंज

अकबर बाशा ने मुन्नाभाई एमबीबीएस का फोटो शेयर करते हुए कहा, “वो बीजेपी को जिताने के लिए क्या बीजेपी में रहना जरूरी है।”

#CongBachaoRahulHatao

Raga be like:

Woh BJP ko jeetane ke liye BJP me rehna zaroori hai kya pic.twitter.com/vFLB0gyy9P — Akbar Basha (@rabka402) May 25, 2019

अब और क्या चाहते हैं?

शंकर नामक यूजर ने लिखा, “कांग्रेस बचाओ, राहुल हटाओ... ये क्यों ट्रेंड कर रहा है? 2014 में उन्होंने भाजपा को 282 सीट दिलाईं। 2018 तक उन्होंने भाजपा को कई विधानसभा चुनाव जिताए। 2019 में उन्होंने भाजपा को लोकसभा की 303 सीट जीतने में मदद की। अब आप उनसे और क्या चाहते हैं?”

#CongBachaoRahulHatao

Why is this trending?!!



In 2014 Rahul helped BJP win 282 seats!



From 2014 - 2018 Rahul helped BJP win most of the assembly elections!



In 2019 Rahul helped BJP win 303 seats!



What more do you want people?!! pic.twitter.com/uqAGBZyEbY — shankar (@shankarsridhara) May 25, 2019

कांग्रेस के चहेते राजकुमार

एक यूजर ने लिखा, “जीत या हार मायने नहीं रखती। इसलिए कांग्रेस बचाओ और राहुल हटाओ के ट्रेंड करने को कोई मतलब नहीं है। भाजपा की बेहतरी और राष्ट्रीय हित के लिए हमें राहुल गांधी की जरूरत है। इतना जालिम मत बनो कांग्रेस वालो। वो कांग्रेस के चहेते राजकुमार हैं। उनके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे खूबसूरत लगते हैं।”

It's not fair!

Losses wins doesn't matter!



We need Rahul Gandhi for betterment of BJP and national interest



Ithna zaalim math bano Congress walo



He's Prince of charming with dimple



#CongBachaoRahulHatao — the_unknown_human (@the_known_worm) May 25, 2019

ये नहीं बदलेंगे

सरोज ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल का एक स्कैच शेयर किया। इसमें राहुल आईने को अपना इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। इस यूजर ने लिखा, “आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। उसे नकार दिया गया। ये लोग नहीं बदल सकते।”