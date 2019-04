Dainik Bhaskar Apr 02, 2019, 01:49 AM IST

सोशल मीडिया पर आजकल एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें सोनिया गांधी को दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बताया गया है। इस पोस्ट में लिखा है- "कांग्रेस राज में सोनिया गांधी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला, मोदी राज में भारत विश्व का चौथा शक्तिशाली देश, वोट आपका, फैसला आपका।'

सच - जो गलत खबर विदेशी साइट ने खेद जता हटा दी थी, वही वायरल : यह पोस्ट 2012 से वायरल हैं। मार्च 2012 में बिजनेस इनसाइडर ने- Meet The 23 Richest Politicians In The World में सोनिया को चौथे नंबर पर बताया था। स्रोत World’s Luxury Guide (based on OpenSecrets.org, Forbes.com, Bloomberg.com, Wikipedia.org, Guardian.co.uk) दिया था। जब हमने इस लिंक तक पहुंचने की कोशिश की, तो “Not Found’ लिखा आया। यह खबर हफिंगटन पोस्ट ने भी चलाई थी। हालांकि बाद में खेद जताते हुए इसे हटा दिया था। 2011 में फोर्ब्स ने ‘भारत के 100 सबसे अमीर’ की लिस्ट जारी की थी। इसमें सोनिया का नाम नहीं है। 2014 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक इतनी है सोनिया गांधी की संपत्ति 9.28 करोड़ रुपए है।