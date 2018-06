Karnataka Election Result: BJP ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, कांग्रेस जनता दल सेक्युलर के साथ

बेंगलुरु/नई दिल्ली. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव में भाजपा को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस गठबंधन को 38 सीटें मिली हैं। बता दें कि कुल 224 में से 222 सीटों पर चुनाव हुए थे। BJP के सीएम पद के उम्मीदवार बीएस. येद्दियुरप्पा शिकारीपुरा सीट 35, 397 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। एक रोचक तथ्य ये है कि यहां पिछले 30 साल में कोई भी पार्टी लगातार दो बार सरकार नहीं बना सकी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।

UPDATES

- येदियुरप्पा ने राज्यपाल के सामने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है

- बीजेपी के तीन बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर, जेपी नड्ढा और एक अन्य नेता बेंगलुरु रवाना हो चुके हैं।

बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार बीएस. येद्दियुरप्पा ने कहा- आखिरी नतीजे सामने आने ही वाले हैं। इसके बाद हम भविष्य के बारे में प्लान बनाएंगे। कांग्रेस या जनता दल सेक्युलर के बारे में कुछ नहीं कहना।

Shortly we will be knowing the final figures, then we'll decide the future plan. I don't want to talk about Congress or JD(S): BS Yeddyurappa, BJP. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/qYsQ9rzjuw — ANI (@ANI) May 15, 2018

कर्नाटक में निर्णायक बढ़त के बाद दिल्ली में भाजपा दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जिंदाबाद के नारे लगाए।

BJP workers celebrate outside party office in #Delhi as trends show the party is set to win #KarnatakaElectionResults2018. pic.twitter.com/uOznAJ6A7E — ANI (@ANI) May 15, 2018

कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा- हमें पूरी तरह यकीन है कि कर्नाटक में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। जनता दल सेक्युलर से सहयोग का रास्ता खुला है।

These are initial trends,we hope Congress will form the Govt in Karnataka and are confident of it, but yes all options(allying with JDS) are open: Ashok Gehlot,Congress #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/McnUbVSoPJ — ANI (@ANI) May 15, 2018

भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार बीएस. येद्दियुरप्पा ने मतगणना शुरू होने से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की।

BJP's CM candidate BS Yeddyurappa offered prayers, earlier today, on counting day for #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/DLeywdryR8 — ANI (@ANI) May 15, 2018

- न्यूज एजेंसी ने इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से कहा है कि बीजेपी चार सीटों पर काफी आगे चल रही है।

कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू। जेडीएस के कुमारस्वामी शुरुआती रुझानों में आगे।

- बीजेपी के बेल्लारी से कैंडिडेट श्रीरामुलू ने चुनाव नतीजे आने से पहले पूजा पाठ किया। खास बात ये है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैदान में हैं और उन्हें एक मजबूत प्रत्याशी माना जा रहा है। चुनाव के दिन भी श्रीरामुलू गौपूजा और मंदिर दर्शन के बाद ही मतदान करने गए थे।

Bellary: BJP's B.Sriramalu prays ahead of counting of votes. He is contesting against CM Siddaramaiah from Badami constituency. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/ImhVnVJXpg

कैसी सुरक्षा व्यवस्था? - मतगणना यानी काउंटिंग के पहले कर्नाटक में सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यहां 11 हजार पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी और 20 कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की कंपनियां तैनात की गईं हैं।

11,000 police personnel, 1 Rapid Action Force (RAF) company & 20 Karnataka State Reserve Police (KSRP) companies have been deployed across Bengaluru today ahead of counting of votes for #KarnatakaElections2018; #Visuals from a counting center (Maharani College) pic.twitter.com/HzwPjHm4Qg

कर्नाटक में नतीजे आने के पहले दिल्ली तक हलचल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हेडक्वॉर्टर के बाहर हवन किया। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी. कुमारस्वामी ने नागमंगला के महासमस्थान मठ में हवन पूजन किया।

कांग्रेस

JDS's HD Kumaraswamy offers prayers at Adichunchanagiri Mahasamsthana Math in Nagamangala ahead of counting of votes for #KarnatakaElections2018 . Kumaraswamy is contesting from Ramanagara and Channapatna constituencies pic.twitter.com/3usqTFsRch — ANI (@ANI) May 15, 2018

- पांच साल से सत्ता में है। राहुल गांधी ने गुजरात से ज्यादा मेहनत कर्नाटक चुनाव में की है। उन्होंने 20 रैलियां और 40 रोड शो किए। राहुल ने कुल मिलाकर करीब 55 हजार किलोमीटर का सफर तय किया। कर्नाटक का गढ़ बचाने के लिए सोनिया गांधी भी मैदान में उतरीं।

भाजपा

- और नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में जमकर पसीना बहाया। राहुल गांधी ने बयान लोकसभा चुनाव को लेकर दिया लेकिन मोदी ने उनके प्रधानमंत्री बनने वाली बात को कैश करने की कोशिश की। मोदी ने कुल 21 रैलियां कीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 29 हजार किलोमीटर की दूरी तय की। बता दें कि गुजरात चुनाव में उन्होंने 34 और बिहार में 31 रैलियां कीं थीं।