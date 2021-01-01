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फिल्म 'ब्लैक' के 16 साल पूरे:रानी ने कहा-'ब्लैक' में मेरी परफॉर्मेंस को देखकर दिलीप कुमार साहब ने मुझे लिखा था लेटर

मुंबई2 घंटे पहलेलेखक: अमित कर्ण
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एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'ब्लैक' के गुरुवार को 16 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 4 फरवरी 2005 में रिलीज हुई थी। इस मौके पर रानी ने कहा, "फिल्म 'ब्लैक' मास्टर पीस थी इसमें कोई दो राय नहीं है। जब संजय लीला भंसाली ने मुझे ये रोल ऑफर किया था तब मैं इस फिल्म में काम करने को लेकर ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे मन में फिल्म या किरदार को लेकर कोई शंका थी, बल्कि वजह ये थी कि भंसाली के साथ काम करना किसी भी एक्टर का सपना होता है।"

उन्होंने कहा, "फिल्म के लिए मुझे छह महीने तक वाकई कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी और साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ी थी। इस पूरे दौरान दिव्यांग लोगों के साथ मेरा उनकी ही संकेत भाषा में संवाद चलता रहता था और इस तरह से मैं मिशेल के किरदार में खुद को ढाल पाई थी।"

दिलीप कुमार ने फिल्म में मेरे काम की तारीफ की थी
रानी ने कहा, "ये फैक्ट है कि फिल्म देखने के बाद मिस्टर दिलीप कुमार ने मेरे काम की और मेरी तारीफ करते हुए एक लेटर लिखा था। बतौर एक एक्ट्रेस दिलीप कुमार जैसे दिग्गज एक्टर की सराहना मिलना मेरे लिए अद्भुत बात थी। इतने ऊंचे कद के महान एक्टर की शाबाशी और आशीर्वाद मिलना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "चूंकि मेरे पिता जी ने उनके साथ काम किया था, इसलिए मैं उनके काम और प्रोफेशनलिज्म के ढेरों किस्से सुन-सुन कर ही बड़ी हुई हूं। मैं बचपन से ही उनके काम की बहुत बड़ी फैन रही हूं। एक फेमिली के तौर पर हम उनको हमेशा परिवार के बुजुर्ग की नजर से देखते आए हैं, इसलिए जाहिर है कि मेरे काम की तारीफ में उनके द्वारा लेटर लिखा जाना एक ऐसी चीज है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी।"

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