बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। इस लॉकडाउन के बाद हर देशवासी से अपने घर में रहने की अपील की जा रही है। बॉलीवुड सेलेब्स भी फैन्स से घर में रहने की लगातार अपील कर रहे हैं। यही वजह है कि सेलेब्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए फैन्स से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं।शाहिद कपूर भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और हाल ही में एक फैन ने लॉकडाउन को लेकर एक फनी सवाल पूछा जिसका शाहिद ने भी फनी जवाब दिया।



फैन के सवाल पर शाहिद ने ली चुटकी: फैन ने ट्विटर पर शाहिद से पूछा, 21 दिन के लॉकडाउन में बीवी को कैसे खुश रखें? इसके जवाब में शाहिद ने कहा, आदरपूर्वक सेवा करो, बॉस बॉस होता है। शाहिद के इस जवाब से फैन्स खुश हो गए और कहा, हाहा, आपने सही किया, बॉस हमेशा सही होता है।



शाहिद ने फैन्स से की अपील: इसके बाद शाहिद ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज के जरिए फैन्स से अपील करते हुए लिखा, 'घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत रहिए। भरोसा रखिए, प्रार्थना कीजिए.मेडिटेट कीजिए, पढ़िए, कुक कीजिए। हर दिन नीले आकाश को देखिए। 21 दिन। गुजर जाएंगे।'

Each one of us can make a difference. We are all in this together. Spread good vibes only. #thisshallpasstoo

