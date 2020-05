दैनिक भास्कर May 04, 2020, 05:02 PM IST

मुंबई. कोरोनावायरस संकट के बीच कई बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं जो झूठे हैं। ऐसा ही एक दावा आमिर खान के नाम से पिछले दिनों किया गया जिसमें कहा गया कि आमिर ने आटे के पैकेट के अंदर रखकर 15 हजार रुपए बांटे और लॉकडाउन के समय संकट से जूझ रहे लोगों की मदद की। हालांकि, आमिर ने अब खुद इस बात का खंडन कर दिया है।आमिर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा,साथियों, आटे के पैकेट में नोट छुपाकर बांटने वाला शख्स मैं नहीं हूं। या तो यह पूरी तरह से फेक स्टोरी है या फिर रॉबिन हुड खुद अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। सुरक्षित रहें। आपको ढेर सारा प्यार। आमिर।

Guys, I am not the person putting money in wheat bags. Its either a fake story completely, or Robin Hood doesn't want to reveal himself!

Stay safe.

Love.

a.