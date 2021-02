Hindi News

'आशिकी' एक्टर का जन्मदिन: ब्लैक में बिके थे 'आशिकी' के टिकट, राहुल रॉय ने 11 दिनों में साइन कर ली थीं 47 फिल्में लेकिन फिर हो गए गायब

2 घंटे पहले



बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय 53 साल के हो गए हैं। 9 फरवरी, 1968 को उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। 1990 में आई फिल्म 'आशिकी' से उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी लेकिन उसके बाद उनका करियर खास परवान नहीं चढ़ा। 2007 में बिग बॉस विनर बनने के बाद वह थोड़ा लाइमलाइट में आए लेकिन फिर गायब हो गए थे।

जब 21 प्रोड्यूसरों के पैसे लौटाए

एक इंटरव्यू में राहुल ने आशिकी के बारे में कहा था, 'आशिकी 6 माह तक हाउसफुल चलती रही, लेकिन इसका फायदा मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा था। मैं परेशान होकर महेश भट्ट के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं अभी तुम्हें। वे ये जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें कैसे प्रेजेन्ट किया जाए। हुआ भी ऐसा ही। 6 माह बाद मेरे पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे।

महज 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली। एक दिन में तीन-तीन फिल्मों की शूटिंग करता था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सी फिल्में साइन कर ली, लेकिन एक साथ करना काफी मुश्किल है। इसके बाद मैंने 21 प्रोड्यूसरों के पैसे वापस कर दिए।'

ब्लैक में बिके थे टिकट

पिछले साल 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे राहुल ने तीन दशक पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी हिंदी सिनेमा में काम करेंगे। महेश भट्ट के साथ कई फिल्म सेट्स पर जाते थे, ताकि वह एक्टरों को देखकर फिल्ममेकिंग और एक्टिंग की बारीकियां समझ सकें। वे अनुपम खेर, मीनाक्षी शेषाद्रि जैसे शानदार कलाकारों का काम देखते थे।

इंडस्ट्री भले ही उनके खिलाफ बात कर रही थी, लेकिन महेश भट्ट ने अपने दिल की सुनी और उन्हें ‘आशिकी’ फिल्म के लिए लीड रोल में कास्ट किया। उसके बाद जो हुआ, वह इतिहास बन गया। राहुल ने यह तक बताया कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब उन्हें पता चला था कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे कि वे ब्लैक में 1500 रुपए तक के टिकट खरीद रहे थे।

ट्रेंड में थी राहुल की हेयरस्टाइल

राहुल ने आगे कहा- 'जब मैं भट्ट साहब से पहली बार मिला था, तब उन्हें मेरी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बड़ी अजीब लगी। वे तभी से मुझे इस फिल्म के लिए साइन करने की बात कर रहे थे, तब इंडस्ट्री के हर एक डायरेक्टर ने मुझे लीड रोल में लेने पर उन्हें चेतावनी दी थी। लोगों का कहना था कि उनका यह प्रयोग असफल साबित होगा। कईयों ने कहा था कि मैं हीरो की तरह भी नहीं दिखता हूं। मुझे याद है, तब मेरे बाल बिखरे हुए रहते थे। इससे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह ढंक जाते थे। लेकिन भट्ट साहब मुझे फिल्म में लेने की ज़िद पर अड़े थे। फिर सालों बाद तक मेरी हेयरस्टाइल ट्रेंड में रही।'

बिग बॉस सीजन वन के विनर रहे राहुल राय

2007 में बिग-बॉस सीजन-1 के विनर रहे। राहुल सी-ग्रेड फिल्म 'Her Story' में भी काम कर चुके हैं। राहुल ने इससे पहले कई बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इनमें सपने साजन के, पहला नशा, गुमराह, भूकंप, हंसते-खेलते, नसीब, अचानक फिर कभी, नॉटी ब्वॉय और क्राइम पार्टनर जैसी फ़िल्में शामिल हैं। 2015 में आई फिल्म '2B or not to B' में भी देखा गया था। इससे पहले वो 2010 में आई शॉर्ट फिल्म 'अदा अ वे ऑफ लाइफ' में नजर आए थे।

शूटिंग के दौरान आया था ब्रेन स्ट्रोक

पिछले साल राहुल कारगिल के माइनस 12 डिग्री टेम्प्रेचर गलवान वैली पर बेस्ड फिल्म 'LAC -Live The Battle' की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के लिए 2 दिन पहले ही श्रीनगर से एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया था। राहुल अब फिल्मों से ब्रेक लेकर रेस्ट कर रहे हैं।