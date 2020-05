दैनिक भास्कर May 30, 2020, 03:03 PM IST

अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक कूल रैप वीडियो साझा किया है। इसमें सरकार के उस मैसेज का प्रमोशन किया गया है, जिसमें कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए खुले में थूकने से बचने की सलाह दी गई है।

This cool rap video is a great way to drum home the anti-spitting in open message to combat #Covid19. Remember to stop & SOCH – think about your actions & the repercussions this could have on others! Kudos to @PMOIndia @MoHFW_India @BMGFIndia#KhuleMeinNaThooko #MilkeCoronaRoko pic.twitter.com/DD9ySeEEju