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नेपोटिज्म पर जूनियर बच्चन:अभिषेक बच्चन ने कहा- पापा ने मेरे लिए कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की

32 मिनट पहले
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अभिषेक और अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन ने 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में छिड़ी भाई-भतीजावाद (नेपोटिज्म) की बहस अपनी बात रखी है। उनकी मानें तो 20 साल के फिल्मी करियर में कभी उनके पिता अमिताभ बच्चन ने उनकी मदद नहीं की। वे कहते हैं कि किसी भी एक्टर के लंबे करियर में सिर्फ ऑडियंस की ऐक्सैप्टैंस मदद कर सकती है।

'पापा ने मेरे लिए कोई फिल्म नहीं बनाई'

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अभिषेक ने पिता अमिताभ को लेकर कहा, "सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी किसी का फोन तक नहीं उठाया। उन्होंने मेरे लिए कभी कोई फिल्म नहीं बनाई। इसके उलट मैंने उनके लिए फिल्म 'पा' प्रोड्यूस की। कहने का मतलब है कि उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की।"

अभिषेक आगे कहते हैं, "लोगों को समझना चाहिए कि यह एक धंधा है। पहली फिल्म के बाद अगर उन्हें आप में कुछ नहीं दिखता है या फिल्म नंबर्स नहीं बटोर पाती है तो आपको अगला जॉब नहीं मिलने वाला। यह जिंदगी की कड़वी सच्चाई है।"

'जानता हूं किन फिल्मों में रिप्लेस किया गया'

अभिषेक के मुताबिक, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। उन्होंने कहा, "जब मेरी फिल्में नहीं चलतीं तो मुझे पता होता है। मैं जानता हूं कि मुझे किन फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। मैं उन फिल्मों के बारे में जानता हूं, जो बन नहीं सकीं। जो शुरू तो हुईं, लेकिन उनके पास बजट नहीं था। यह इसलिए हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं बैंकेबल नहीं था। अमिताभ बच्चन का बेटा यहां है।"

पसंदीदा रोल पर याद की शाहरुख की सलाह

जब इस इंटरव्यू में अभिषेक से उनके पसंदीदा रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "जब मैं फिल्मों में नहीं आया था, तब शाहरुख खान ने मुझसे कहा था कि हमेशा याद रखना, तुम्हारा पसंदीदा रोल वह होना चाहिए, जो तुम उस वक्त कर रहे हो। अगर वह तुम्हारा पसंदीदा नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो।"

12 नवंबर को रिलीज हो रही अगली फिल्म

अभिषेक बच्चन इस साल की शुरुआत में आखिरी बार वेब सीरीज 'ब्रीद 2' में नजर आए थे और उनके रोल को खूब सराहना मिली थी। उनकी अगली फिल्म 'लूडो' 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, जिसका निर्देशन अनुराग बसु ने किया है। फिल्म में अभिषेक के अलावा आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा भी नजर आएंगे।

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