दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 01:44 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ स्टार पवन कल्याण ने कोरोनावायरस के संकट से लड़ने के लिए 2 करोड़ रु. की राशि दान की है। पवन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में 50-50 का लाख का दान किया है। वहीं, वह जल्द ही प्रधानमंत्री राहत कोष में भी 1 करोड़ की राशि दान करेंगे।

I will be donating Rs.50 Lakhs each to both AP and Telangana CM relief funds to fight against Corona pandemic.

I will be donating Rs.1 crore to PM relief fund to support our https://t.co/83OmZ9biYX Sri @narendramodi ji,in turbulent times like this. His exemplary and inspiring leadership would truly bring our country from this Corona pandemic.