दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 06:50 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोना वायरस महामारी को लेकर दुनियाभर में लड़ाई जारी है। भारत में अभी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। सेलेब्स इस संकट से जूझ रहे लोगों की आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। इस लिस्ट में भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम भी जुड़ गया है, जिन्‍होंने गुरुवार मुख्‍यमत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए का चैक दिया।

मदद के लिए आगे आने वाली पहली भोजपुरी एक्ट्रेस

अक्षरा कहती हैं, " Covid-19 महामारी ने कई जिंदगियों को रोक-सा दिया है। इस मुश्किल दौर में मैं बिहार के लोगों के लिए एक लाख रुपए डोनेट कर रही हूं। मेरी ओर से यह एक छोटी मदद है।" इस तरह अक्षरा कोरोना महामारी में भोजपुरी इंडस्‍ट्री की ओर से मदद के लिए आगे आने वाली पहली अभिनेत्री बन गई हैं।

हम कोरोना को हारने में जरूर कामयाब होंगे

अक्षरा ने आगे कहा, "हालांकि बिहार में अभी मामले कम हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है। मैं भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं, इसलिए मैंने अपनी ओर से छोटी सी मदद भेजी है। आशा करती हूं कि हम मिलकर लड़ेंगे और इस महामारी को जल्द ही खत्म कर देंगे।" इसके साथ ही अक्षरा ने लोगों को घर में रहने और साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा , "सरकार के निर्देशों का पालन करें। हम कोरोना को हराने में जरूर कामयाब होंगे।"

View this post on Instagram

Challenge accepted of 20 suryanamaskar 🤪 @iamparitoshtripathi now its ur turn & I would like to nominate @pakkhihegde @saharafsha1 @shubhi_sharma_official @kaurdaljiet @maithilithakur @itsmekratika @eklautasonu & to all my followers aur fans hain jo log bhi kar sakte hain😊 Aur Mujhe zarur tag karen😘 #stayhome #staysafe #gharbaithoindia #covid19 #stopcoronavirus⛔️ #spreadthelove💞💫💞

A post shared by Akshara Singh (@singhakshara) on Mar 25, 2020 at 7:57am PDT