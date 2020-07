दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 02:17 PM IST

उंगली और हर हर ब्योमकेश जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रेचल व्हाइट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस खबर की पुष्टि खुद रेचल ने शनिवार देर रात अपने ट्विटर हैंडल के जरिए की। रेचल होम क्वारैंटाइन हो गई हैं। महज 24 घंटे में रेचल 7वीं सेलेब्रिटी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। इसके पहले अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर की मां दुलारी, राजू खेर और अन्य दो परिजन भी कोरोना संक्रमित मिले हैं।

I have tested COViD19 positive. Quarantined at home. Please keep me in your prayers as I set off on my path to recovery. 🙏