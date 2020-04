दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूरे देश में लॉकडाउन के चलते इन दिनों सभी बॉलीवुड सेलेब्स अपने घर पर समय बिता रहे हैं। काम से फुरसत पाकर जहां कुछ स्टार्स अपने परिवार के साथ हैं वहीं कुछ अपने छुपे हुए टैलेंट को निखार रहे हैं। इन सबके बीच कुछ एक्ट्रेसेज ऐसी भी हैं जो अपना कुकिंग का शौक पूरा करते हुए फैंस के साथ कुछ रेसिपीज और टिप्स शेयर कर रही हैं।

प्रीति जिंटा: प्याज काटते हुए अब नहीं निकलेंगे आंसू

प्रीति ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऐसी टिप्स शेयर की है जिससे अब प्याज कांटने में आंसू नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'मुझे ये बताना है कि जब भी आप प्याज कांटे तो ग्लासेज पहनें। इससे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो अब कुक करिए और रोइए मत'। वीडियो में प्रीति स्वीमिंग ग्लासेज पहनी दिख रही हैं।

The best gift I ever received are these glasses, to be worn while cutting onions 🤩 Helps me with my cooking these days and keeps the tears away 😂 kyuki Pushpa I hate tears.... 🤪#cookingtricks #stayhome staysafe #day24 #quarantine #ting

