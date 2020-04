दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 08:02 AM IST

भोपाल. कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में रहकर ही जुगाड़ से सारे काम कर रहे हैं। हाल ही में जहां श्वेता तिवारी बेटे के लिए हेयर ड्रेसर बन गई हैं वहीं सना खान भी पैरों से कपड़े धोती नजर आ रही हैं।

मेरे डैड की दुल्हन में नजर आ रहीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो बेटे रेयांश के बाल काटती दिख रही हैं। इनके साथ श्वेता लिखती हैं, 'खुद बने रहो, जब तक आप एक नाई ना बन जाएं'।

View this post on Instagram

Always be yourself, unless you can be a Barber💇‍♂️ #nanhayatri #stayhome #haircut

A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari) on Apr 7, 2020 at 3:25am PDT