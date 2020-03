दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 06:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के दौरान फिल्मी सितारों का टाइम मुश्किल से पास हो रहा है। ऐसे में हर कोई कुछ न कुछ नया कर रहा है। ऐसी ही कोशिश एक्ट्रेस अदा शर्मा कर रही हैं। अपने इनोवेटिव फनी वीडियोज के लिए फेमस चुलबुली अदा ने कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि वीडियो में अदा शर्मा का न तो वायरस का नाम ठीक से बोल पाईं और न ही वायरस से जुड़े फैक्ट्स के बारे सही बता पाईं।

खास बात है कि ये वीडियो उन्होंने खुद बनाया है लेकिन इसका क्रेडिट अपनी बिल्ली पिलो को दे रही हैं, जिसे उन्होंने राधा शर्मा नाम दिया है। इस वीडियो में अदा इंस्टा फिल्टर की मदद से फनी फेसेज बनाते हुए मजेदार कमेंट्री कर रही और बता रही है कि किन - किन चीजों से कोरोना वायरस नहीं फैलता। इसके साथ ही लिखे मैसेज में अदा अपने फैंस से घर में रहने की अपील भी कर रह रही है। वीडियो में अदा ठीक से कोरोना वायरस नहीं बोल पाती और पूरे वीडियो में उसे करोना वायरस कहती नजर आती हैं।

अदा कहती है कि, करोना वायरस हंसने से नहीं फैलता .... करोना वायरस घर में अकेले एक्सरसाइज करने से भी नहीं फैलता....करोना वायरस जानवरों से नहीं फैलता... करोना वायरस सिर्फ इंसानों से फैलता है... अपने वर्कआउट वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर करने से करोना वायरस नहीं फैलता...साइंटिफिकली प्रूव किया गया है स्ट्रेस या मेंटल टेंशन लेने से आप करोना वायरस को अपने से दूर नहीं रख सकते....स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी कम होगी और इससे वायरस पकड़ने के ज्यादा चांस हैं....किसी भी पशु, प्राणी या वस्तु के बारे में नेगेटिव थॉट वायरस को अट्रैक्ट कर सकता है... खुशियां फैलाइये, कीटाणु नहीं....और हैंड्स वॉश करना मत भूलिएगा।

Tag all your friends who should watch this 😁 . . The videos i share on instagram are to entertain you guys and make you smile (or in this case threaten and terrify 🙃👻👹) One invisible virus has turned all our lives upside down. Be brave right now and show off your bravery by sitting at home. Donate and help the needy. Socializing right now is reallllly stuppid ! All of us (for once) collectively want the same thing ! Lets work towards it 💪💪 be kind to your families, pets , stray animals (you should be inspite, despite of the virus being there ) Doctors and hospitals are working overtime and the leasttttttt you can do is not help the virus spread.You know what is right and wrong.Choose to be on the right side 🌸 . #neverneededareasontobeweird #nowicanusethelockdownasanexcuse #butthenineverusedexcusesalso #noonecanpolicemeduringthelockdown #adahsharma #moreweirdnesswillbeunleashed #100yearsofAdahsharma #1920to2020 #socialdistancing . Written, directed, edited , shot by Radha Sharma @adah_ki_radha

A post shared by Adah Sharma (@adah_ki_adah) on Mar 29, 2020 at 3:43am PDT