दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 07:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच फिल्म स्टार्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी स्टार्स ने फोटोज और वीडियोज शेयर कर अपने काम और मूड के बारे में बताया। इस दौरान आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट, अथिया शेट्टी, कुणाल खेमू, दिव्या खोसला कुमार जैसे स्टार्स ने इंस्टा पोस्ट किया। इस दौरान आदित्य रॉय कपूर गार्डन में झाड़ू लगाते नजर आए। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा 'प्लान B...'

सनी लियोनी ने अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें वे बॉक्सिंग ग्लव्ज पहनकर पंच बैग के सामने खड़ी दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'लड़ाई के लिए तैयार हो रही हूं। सिर्फ इस बार दुश्मन अदृश्य है और जो कह रहा है मुझे मत छूना।#SunnyLeone #FightAgainstCoronaVirus'

कुणाल खेमू ने दो वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें वे रणबीर कपूर की फिल्म 'ए दिल है मुश्किल' और 'ये जवानी है दीवानी' के गाने गाते नजर आए।

उर्वशी रौतेला ने स्विमिंग पूल में नहाते हुए अपना एक फोटो शेयर कर लिखा कि 'अभी मेरी यही इच्छा थी'।

दिव्या खोसला कुमार भी इन दिनों सेल्फ क्वारैंटाइन पीरियड से गुजर रही हैं। गुरुवार को अपनी सेल्फी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'क्वारैंटाइन का दसवां दिन ऐसा है। आपका मूड मीटर कैसा है दोस्तों... उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे और खुश होंगे।#searchthehappinesswithin#timetogivebacktomothernature'

अथिया शेट्टी ने डोनाल्ड हिक्स की पंक्तियां शेयर करते हुए बताया कि जानवरों से कोरोना नहीं फैलता। उन्होंने लिखा, 'वो जो हमें मानवता के बारे में सबसे ज्यादा सिखाते हैं, वे हमेशा मानव नहीं होते'। पालतू जानवरों को कोरोना नहीं हो रहा और ना ही वे इसे फैला सकते हैं। कृपया इस वाक्य को फिर से पढ़ें। आप अपने परिवार के सदस्यों का त्याग नहीं करेंगे, अपने पालतू जानवरों को भी मत छोड़ो।

आलिया भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट के साथ एक तस्वीर शेयर कर लिखा, 'घर पर रहें और पुरानी फोटोज को देखें, जब आप अपने पिता को याद कर रहे थे।#throwbackthursday #stayhomestaysafe'

वाणी कपूर ने अपनी सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, 'कल रात के बारे में! और बहुत कुछ अगली 20 के बारे में'

डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपनी बनाई पेंटिंग का एक वीडियो शेयर कर लिखा 'एक बादल की खामोशी में।'