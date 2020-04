दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 12:03 PM IST

bhopal. बॉलीवुड डेस्क. इन दिनों लॉकडाउन हो जाने से बॉलीवुड सेलेब्स अपने घरों पर ही समय बिता रहे हैं। ऐसे में सभी स्टार्स सोशल मीडिया पर ही फैंस से ज्यादा से ज्यादा इंट्रेक्ट करने में लगे हैं। हाल ही में श्रुति हासन ने एक ट्यूटोरियल शेयर कर अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर मेकअप करना सिखाया है।

श्रुति हासन ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो खुदको मेकअप करके फैंस को मेकअप सिखाने की कोशिश कर रही हैं। अपनी वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन लिखते हुए श्रुति ने अपने ट्यूटोरियल को बेक फेस रेसिपी नाम दिया है। जिनके साथ उन्होंने मेकअप प्रोडक्ट्स को रेसिपी इंग्रीडिएंट बताया है। श्रुति ने वीडियो में इस्तेमाल किए गए अपने सभी मेकअप प्रोडक्ट्स की भी पूरी जानकारी दी है।

Nude bake face recipe !!! The ingredients are as follows :p Dior show eyebrow pencil in dark brown -benefit brow zing #5-lime crime eyebrow gel clear-Clinique moisture surge eye -Murad invisi blur perfecting shield primer -kryolan derma colour (I use DFD and D65)-beauty blender (the real thing not some blah sponge )- cc colour correcting powder MAC- HUDA new nude palette in PLAY (full lid) TICKLE (upper lid)- tartlette palette REBEL (eyelid contour)- Charlotte tilbury golden goddess palette SMOKE (outer contour) ENHANCE (lower brow highlight)-two faced tickle peach palette PEACHY SWEAR (centre lite)- Charlotte tilbury vintage vamp SMOKE (upper inner corner )- Charlotte Tilbury liner fat pencil - any brown eye liner felt tip-mascara maybelline falsies lash lift - Kat von D GO BIG OR GO HOME -stila iridescent highlighter (lower inner eye)-magic make up wipe towelette - Clinique moisture surge 72 hour hydration -Murad invisible blur perfecting shield -kryolan seems colour cream concealer DFD - Giorgio Armani luminous silk foundation 6.5 -Milani cream contour stick- lip on cheek NO7 misty rose - MAC translucent powder to BAKE (bake in air conditioning or fan for 2 minutes ) -MAC harmony for face contour - TARTE blush booklet in SPIRIT FINGERS -HUDA 3D hiliter in SEYCHELLES -CLARINS fix make

