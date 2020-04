दैनिक भास्कर Apr 11, 2020, 01:37 PM IST

सलमान खान ने COVID ​​-19 के कारण लॉकडाउन के बीच फिल्म उद्योग के 25,000 श्रमिकों का खर्च वहन करने के बाद सलमान गरीब मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए ट्रक भरकर राशन भेजा है ताकि कोई भूखा न सोए। सलमान ने तो मदद करने की कोई घोषणा नहीं की लेकिन उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी ने इस बात की जानकारी देते हुए एक गोडाउन की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की जिसमें राशन के सामान से लदे ट्रक खड़े हैं।

बाबा ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आप दूसरों की मदद करने में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं और एक बार फिर आपने इस बात को सच साबित कर दिया है। कोरोनावायरस की जंग में साथ देने और कोई भूखा न सोए इस बात का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सलमान खान।'

Thank you @beingsalmankhan @tweetbeinghuman for your generous contribution towards the daily wage workers. You are always one step ahead of everybody when it comes to helping people and you have proved that yet again. (1/2).. pic.twitter.com/3zlW51MKOg