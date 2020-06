दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 05:05 AM IST

कोरोनावायरस की वजह से पूरा देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू की है। मानुषी छिल्लर इस कैंपेन की आवाज बनने जा रही हैं। एक्ट्रेस देश के नागरिकों से अपील कर रही हैं कि वे बेहद जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।

मानुषी कहती हैं, "मैं बेहद खुशकिस्मत और भाग्यशाली रही हूं, क्योंकि मेरा बचपन काफी सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल था। आज मुझे अपनी परवरिश की अहमियत का एहसास होता है, जिसने मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ-साथ दुनिया तथा लोगों के प्रति मेरे नजरिए को प्रभावित किया और आकार दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें मेरे बचपन की परवरिश का अहम योगदान है।”

Let’s pledge to make the world a better place for all children and particularly save those in crisis situations. @UNICEFIndia#ChildhoodChallenge