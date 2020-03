दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 05:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बाद से ही सभी बॉलीवुड सेलेब्स अपने घरों में ही हैं। ऐसे में लगातार सेलेब्स का छुपा हुआ टैलेंट सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही कार्तिक आर्यन ने कोरोनावायरस पर एक रैप सॉन्ग बनाया था जिसके बाद अब वरुण धवन ने भी लॉकडाउन पर एक बेहतरीन गाना लिख दिया है।

हाल ही में वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक क्रिएटिव वीडियो शेयर की है। इसमें वरुण धवन खुद का लिखा हुआ लॉकडाउन रैप सॉन्ग गा रहे हैं। वरुण ने गाने में लॉकडाउन में लोगों से घर पर रहने की अपील की है। वीडियो को वरुण ने घर पर ही शूट किया है जिसे एडिट करने के लिए उन्हें दोस्तों की मदद मिली है।

#LOCKDOWN

