अपनों को खोने का दर्द क्या होता है? यह इंसान क्या जानवर भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को अलविदा कह गए तो उनका प्रिय लैब्राडोर डॉग फज भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। सोशल मीडिया पर इस डॉग के कई वीडियो और फोटो मौजूद हैं, जिनमें बेजुबान की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

Sushant's Dog " Fudge " is missing him badly@itsSSR Iske liye hi ruk jate Sushant

😭😭💔💔#SushantSinghRajputpic.twitter.com/0MXXs7P7p5 — Honey Khan (@honeykhan9273) June 18, 2020

घर के कोने-कोने में सुशांत को ढूंढता रहा फज

एक वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि फज घर के कोने-कोने में जाकर सुशांत को ढूंढ रहा है। कभी एकदम शांत होकर बैठ जाता है तो कभी मोबाइल स्क्रीन पर सुशांत की फोटो देखकर अपने पंजे से खरोंचने लगता है, ताकि किसी तरह अपने मालिक की आवाज सुन सके। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। फज की हालत देख किसी भी इंसान का दिल टूट सकता है।

Animals are extremely emotional #SushantSinghRajput dog fudge is crying and waiting for him ... 😔 pic.twitter.com/EzicliNOPt — Pooja Singh (@PoojaSinghNegi2) June 21, 2020

मनवीर गुर्जर ने शेयर की थी फोटो

'बिग बॉस' फेम मनवीर गुर्जर ने 18 जून को एक ट्वीट किया था, जिसके साथ सुशांत और फज की एक फोटो भी थी। मनवीर ने कैप्शन में लिखा था, "कोई और न सही, ये तो तेरी वैल्यू आज भी जानता है।"

Bro 💔 #SushanthSinghRajput koi aur naaa sahi ye to teri Value aaj bhi janta hai! 😔 pic.twitter.com/gW2vcCSh2T — Manveer Gurjar (@imanveergurjar) June 17, 2020

सुशांत ने फज के नाम लिखी थी इमोशनल पोस्ट

सुशांत अपने इस डॉग को बहुत प्यार करते थे। और शायद वे जानते थे कि इस मतलबी दुनिया में किसी इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए दो साल पहले उन्होंने अपने डॉग के नाम एक भावुक पोस्ट लिखी थी। सुशांत ने लिखा था, "अगर तुम मुझे याद रखते हो तो इस बात की परवाह नहीं कि बाकी सबने मुझे भुला दिया। माय लव फज।"

“If you remember me, then I don't care if everyone else forgets.”#mylove#Fudge 💫❤️

~ Kafka on the Shore#murakamipic.twitter.com/LZAURReLg7 — Sushant Singh Rajput (@itsSSR) December 14, 2018

अभी कहां हैं फज?

सोमवार को यह अफवाह उड़ी कि सुशांत की याद में खाना-पीना छोड़ने के बाद फज की मौत हो गई है। हालांकि, पिंकविला ने इस संबंध में सुशांत सिंह राजपूत के एक करीबी से बात की। उन्होंने बताया कि फज के मरने की सभी खबरें झूठी हैं। साथ में ये भी कहा कि केवल फज ही नहीं, बल्कि सुशांत के चारों डॉग बिल्कुल ठीक हैं और उनके पावना हाउस में रह रहे हैं।