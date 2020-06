दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 10:31 AM IST

मुंबई.

'पाताल लोक' वेब सीरीज की रिलीज के बाद से ही अनुष्का शर्मा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसी बीच विराट और अनुष्का के तलाक की खबर भी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं। ये खबर इतनी फैल गई कि #VirushkaDivorce भी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। ये मामला साल 2016 में आई एक न्यूज के दोबारा वायरल होने से शुरू हुआ था जिसमें बताया गया था कि विराट और अनुष्का अलग हो रहे हैं।

कैसे शुरू हुआ ट्रेंड

अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज पाताल लोक के कॉन्सेप्ट को कई लोगों ने खराब बताया है। इसे बैन करने की मांग करते हुए बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर शर्मा ने ये तक कह दिया कि ऐसी सीरीज बनाने के लिए विराट को अनुष्का को तलाक दे देना चाहिए। इसके बाद दोनों की शादी से पहले की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सामने आई वायरल न्यूज फरवरी साल 2016 की थी जिसके बाद से ही हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है।

ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

जहां कुछ लोग इस बुरी खबर से सदमे में हैं वहीं कुछ मीम्स के जरिए ऐसी खबर फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कई ने बॉलीवुड फिल्मों के हिट डायलॉग्स के जरिए भी विराट का रिएक्शन दिखाने की कोशिश की है।

Virat kholi is like now after seeing that virushka is on trending. #VirushkaDivorce pic.twitter.com/bXIFceuhp9