Jun 30, 2020

29 जून को हॉट स्टार प्लस डिज्नी ने 7 बड़ी फिल्मों के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की घोषणा की। इस अनाउंसमेंट में विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू की भी फिल्में शामिल थीं, लेकिन उन्हें लाइव शो में नहीं बुलाया गया। विद्युत के बाद कुणाल ने भी अपनी इस उपेक्षा को लेकर एक ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने आउटसाइडर्स के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में लिखा। ओटीटी रिलीज लिस्ट में कुणाल की फिल्म लूटकेस भी शामिल है।

कुणाल बोले - खेलने के लिए मैदान बराबर दे दो

कुणाल ने लिखा- इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है। कोई न दे तो उससे हम छोटे नहीं होते। बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लाग सकते हैं। इस बात का सीधा अर्थ लाइव अनाउंसमेंट में उनकी फिल्म लूटकेस को कम तवज्जोह मिलने और उन्हें न बुलाने से जुड़ा था।

A BIG announcement for sure!!

7 films scheduled for release but only 5 are deemed worthy of representation. 2 films, receive no invitation or intimation. It’s a long road ahead. THE CYCLE CONTINUES https://t.co/rWfHBy2d77