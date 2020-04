दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 12:31 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अजय देवगन 2 अप्रैल को 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके फैन्स ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं सोशल मीडिया के जरिए दीं। इस पर अजय ने भी बर्थडे विश करने वालों को निराश नहीं किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एनिमेटेड वीडियो शेयर करके एकदम अलग अंदाज में अजय ने फैन्स को थैंक्स कहा है।

I personally thank each & everyone of you for making my birthday special. Stay safe.

