दैनिक भास्कर Jul 08, 2020, 06:34 PM IST

एक्टर अजय देवगन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और प्रमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए पैसा कमा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर इम्युनिटी बढ़ाने वाली एक दवा की प्रमोशनल पोस्ट शेयर की। जिसे लेकर फैन्स अब उनके मजे ले रहे हैं और पान मसाला के उनके एक विज्ञापन को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

मंगलवार को शेयर की इस प्रमोशनल पोस्ट में अजय ने लिखा, 'हाय दोस्तों, मैं पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से IMMU 10टी ले रहा हूं। ये एक प्रभावी इम्युनिटी बूस्टर है। इसने मुझ पर बहुत अच्छा असर दिखाया है। अगर आप भी इसे आजमाने के लिए तैयार हैं तो ये अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। #YouthSecrets'।

लोग लेने लगे उनके मजे

अजय देवगन की इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स उनके मजे लेते हुए उन्हें ट्रोल करने लगे। कई यूजर्स ने उनसे उस पान मसाला ब्रांड को लेकर भी सवाल पूछे, जिसका वे प्रचार करते हैं। लोगों ने पूछा- क्या विमल खाने से भी इम्युनिटी बढ़ती है।

Sir vimal se bhi milta hai kya immunity ? pic.twitter.com/cpekBh7ZQ2 — ranjeet 👑 (@akkian_RT) July 7, 2020

एक यूजर ने लिखा, पूरे भारत को पता है अजय देवगन की इम्युनिटी पॉवर का राज है विमल... बोलो जुबां केसरी।

Pura India Ko pata hai Ajay Devgan ka immunity power ka Raj hai Vimal ...😂😂😂😂

Vimal lo immunity power Badao😂😂😂



Bolo zuba Kesari 😂😂😂😂 pic.twitter.com/w4sep8XCML — Khiladi Harry (@mahendrakar01) July 8, 2020

एक यूजर ने लिखा, 'अरे सर आपका सुनके विमल ट्राय किया था... अब आदत छूट नहीं रही।'

Aare sir aapka sunke Vimal try kiya tha...ab aadat chut nahi rahi — Unfollow Me (@RadioGu25870316) July 7, 2020

एक यूजर ने अजय से लोगों की जेब नहीं कटवाने की अपील की।

भाई क्यों लोगों की जेब कटवा रहे हो इन गोलियों से कुछ नहीं होता 😆😆 आज के प्रचार में तुम्हारा जरूर भला होगा 😂😂 — Naveen Verma (@NaveenV17240272) July 8, 2020

एक यूजर ने लोगों से कहा कि बॉलीवुड एंटरटेनर्स की सलाह पर ध्यान ना दो।

Please don’t let Bollywood entertainers make recommendations for your health. I use Giloy, Ashwaghandha, Tulsi, Haldi, Adrak and Aajwain along with little bit of cinnamon, golki . — Raj Kumar (@rkum22) July 7, 2020

एक यूजर ने अजय से प्रोड्क्ट्स का प्रमोशन नहीं करने की अपील की। उसने लिखा, हमें पता है इसके लिए आप करोड़ों रुपए लेते हो।

Yeh kya bakwas hai. Ek kaam kijiye aapke paas bahut paisa hai na. India main jitne bhi garib hai sabo bhejo .

Don't promote products as we all you know you have taken crores to endorse it. @MoHFW_INDIA@Imkgauravmishra@YourNaman#WhyDelayInCBIForSSR#DilBechara — Pankaj 💓 (@pankajanuj328) July 7, 2020

सर जब इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आयुर्वेद की कंपनियां अपनी किट शेयर कर चुकी हैं तो आप विदेशी कंपनियों का प्रचार क्यों कर रहे हैं ??? — शिखर अवस्थी 💯%FB (@_ShikharAwasthi) July 7, 2020

एक यूजर ने कमेंट में पूछा, जुबां केसरी खाऊं या ये??? कृपया बताएं।

Jubaa keshari khaau ya ye??? Pls confirm — Ishan Bhardwaj (@Mr_Bhakt) July 7, 2020

Please stop advertising such products for sake of money.



You have already advertised Paan-Masala/Gutka products, knowing full well the harm they do.



So please stop before someone's family is ruined🙏 — Sunil Sihag (@sunilsihag1024) July 7, 2020

एक यूजर ने लिखा, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा।