दैनिक भास्कर May 09, 2020, 01:52 PM IST

मुंबई. अजय देवगन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने एक 22 साल पुरानी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह पत्नी काजोल के साथ नजर आ रहे हैं। अजय ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए मजेदार कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि लॉकडाउन हुए 22 साल हो चुके हैं। अजय के इस मजाकिया कमेंट पर अब तक काजोल ने कोई कमेंट नहीं किया है।

Feels like it’s been twenty two years since the lockdown began.#FridayFlashback@itsKajolD pic.twitter.com/CctxqUZZkv