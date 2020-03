दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 12:45 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अजय देवगन ने उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि उनकी बेटी न्यासा को कोरोनावायरस है और जैसे ही उसमें संक्रमण के लक्षण देखने को मिले तो काजोल ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। अजय ने ट्विटर पर इन खबरों को गलत करार देते हुए लिखा, चिंता करने के लिए आप सबका धन्यवाद, काजोल और न्यासा पूरी तरह ठीक हैं, उनकी सेहत को लेकर उड़ रहीं अफवाहें पूरी तरह से आधारहीन और गलत हैं।

Thank you for asking. Kajol & Nysa are absolutely fine. The rumour around their health is unfounded, untrue & baseless🙏