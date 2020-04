दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 01:17 PM IST

अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा 17 साल की हो गई हैं। 20 अप्रैल 2013 को उनका जन्म मुंबई हुआ था। अजय ने सोशल मीडिया पर न्यासा के साथ अपनी एक सेल्फी शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, "हैप्पी बर्थडे डियर बेटी। तुम्हें आज और हमेशा ढेर सारी खुशियों की शुभकामाएं। घर में रहीए, सुरक्षित रहिए।"

कुछ दिनों पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि न्यासा कोरोनावायरस की चपेट में थीं और लक्षण दिखते ही काजोल ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि, अजय ने ट्विटर पर इन खबरों को गलत करार दिया था। उन्होंने लिखा था, "चिंता करने के लिए आप सबका धन्यवाद। काजोल और न्यासा पूरी तरह ठीक हैं। उनकी सेहत को लेकर उड़ रहीं अफवाहें पूरी तरह से आधारहीन और गलत हैं।"

Thank you for asking. Kajol & Nysa are absolutely fine. The rumour around their health is unfounded, untrue & baseless🙏